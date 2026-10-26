ماذا يحدث للسيارة عند وضع البنزين في محرك الديزل؟

قد يؤدي وضع البنزين عن طريق الخطأ في خزان سيارة تعمل بالديزل إلى أضرار جسيمة في المحرك ونظام الوقود، حتى إذا كانت الكمية محدودة، ما يجعل الانتباه إلى نوع الوقود المستخدم أمرا ضروريا لتجنب أعطال مكلفة.

وقد يحد اكتشاف الخطأ مبكرا والتوقف عن تعبئة الوقود من الأضرار المحتملة، إلا أن الإجراء الأهم يتمثل في عدم تشغيل المحرك مطلقا، مع الاستعانة بخدمة سحب لنقل السيارة إلى مركز صيانة متخصص لتفريغ خزان الوقود وتنظيف النظام بالكامل.

البنزين يهدد مكونات محرك الديزل

وعلى الرغم من أن البنزين والديزل مشتقان من النفط الخام، فإن خصائصهما تختلف بصورة جوهرية، إذ يتميز البنزين بكثافة أقل وقابلية أكبر للاشتعال، بينما يعتمد محرك الديزل على الضغط المرتفع لإشعال الوقود وتحقيق كفاءة حرارية أعلى.

وقد يؤدي اختلاط البنزين بالديزل إلى احتراق غير مكتمل داخل المحرك، وتقطّع في أدائه، فضلا عن احتمال تلف مكونات نظام الوقود، ولا سيما حاقنات الوقود عالية الضغط ومضخة الوقود التي تعتمد على خصائص التشحيم التي يوفرها الديزل.

وقد تتطور المشكلة إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل غرف الاحتراق، وتضرر جدران الأسطوانات والمكابس، إلى جانب تراكم الكربون وانبعاث الدخان الأسود بكثافة، فضلا عن احتمال انسداد خطوط الوقود والمرشحات.

مؤشرات تحذيرية لا ينبغي تجاهلها

ومن أبرز العلامات التي قد تظهر عند تلوث وقود الديزل بالبنزين، التشغيل غير المنتظم للمحرك، وضعف الاستجابة عند التسارع، وزيادة الدخان، وصدور أصوات طرق أو خشخشة غير معتادة، وقد يتوقف المحرك عن العمل بصورة مفاجئة، أو يتعذر تشغيله من الأساس.

ولا تقتصر المخاطر على تراجع الأداء مؤقتا، إذ قد تمتد إلى أعطال طويلة الأمد تستدعي إصلاح نظام الوقود بالكامل، أو إعادة بناء المحرك، أو استبداله في الحالات الأكثر خطورة.

هل تؤدي الكميات الصغيرة إلى أضرار كبيرة؟

ولا يعني وضع كمية محدودة من البنزين بالضرورة وقوع تلف مؤكد، إذ قد تنجو السيارة من الأضرار إذا اكتُشف الخطأ وأُوقفت التعبئة قبل دخول كمية كبيرة من الوقود إلى الخزان، ولكن لا يمكن ضمان سلامة المحرك حتى في هذه الحالة.

وتمثل محاولة تشغيل السيارة أو مواصلة القيادة بهدف استهلاك البنزين المختلط بالديزل مخاطرة غير مبررة، خصوصا أن تكلفة إصلاح نظام الوقود أو استبدال المحرك قد تصل إلى آلاف الدولارات.

كما أن البنزين لا ينفصل عن الديزل داخل الخزان، بل يمتزج به، ما يجعل الوقود الموجود ملوثا وغير مناسب للاستخدام في محرك الديزل.

ما التصرف الصحيح عند اكتشاف الخطأ؟

يوصي الخبراء باتباع خطوات واضحة لتقليل احتمالات التلف:

عدم تشغيل المحرك: لتجنب انتقال الوقود الملوث إلى مكونات نظام الحقن.

عدم مواصلة القيادة: إذا كان المحرك قد شُغّل بالفعل، فينبغي التوقف بأمان وإطفاؤه في أقرب فرصة آمنة.

طلب سحب السيارة: ونقلها إلى ورشة متخصصة بدلا من محاولة الوصول إليها بالقيادة.

تفريغ الخزان وتنظيف النظام: مع فحص خطوط الوقود والمكونات المتأثرة، واستبدال الوقود الملوث بديزل مناسب ونظيف.

ويؤكد خبراء السيارات أن التعامل السريع مع الخطأ قد يوفر على مالك السيارة تكاليف إصلاح باهظة، مشددين على أن عدم تشغيل محرك الديزل بعد تعبئته بالبنزين هو الإجراء الأكثر أهمية لتقليل مخاطر التلف.