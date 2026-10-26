ماذا تعني لافتة علامة الاستفهام على الطرق في بعض البلدان؟

لافتات الطرق ليست مجرد علامات إرشادية، بل وسيلة أساسية لتنظيم حركة المرور وتوجيه السائقين إلى وجهاتهم بأمان، ومع ذلك، قد تثير بعض الإشارات غير المألوفة تساؤلات لدى قائدي المركبات، ومن بينها لافتة زرقاء تحمل علامة استفهام، في بعض مناطق الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear تشير هذه اللافتة إلى وجود مركز للمعلومات السياحية أو مركز ترحيبي بالقرب من الطريق، وهي نسخة قديمة من إحدى العلامات الإرشادية المعتمدة لدى الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة التابعة لوزارة النقل الأمريكية.

من علامة الاستفهام إلى كلمة INFO

كانت اللافتة الزرقاء تُستخدم في السابق مع علامة استفهام للدلالة على وجود مركز يقدم المعلومات والإرشادات للسياح والمسافرين، لكن التصميم جرى تحديثه لاحقا ليحمل كلمة "INFO"، اختصارا لكلمة "Information"، أي "معلومات".

وجاء هذا التغيير بعد استطلاعات أظهرت أن علامة الاستفهام قد تسبب التباسا لدى بعض السائقين، بينما تساعد كلمة "INFO" على توضيح الغرض من اللافتة بصورة أكثر مباشرة، والإشارة إلى وجود مركز للمعلومات السياحية أو مركز ترحيبي قريب.

ورغم اعتماد التصميم الجديد، لا تزال اللافتات القديمة موجودة في بعض المناطق الأمريكية، نظرا إلى أن استبدال جميع العلامات المرورية يتطلب وقتا وتكاليف وموارد كبيرة.

لافتات أخرى تقدم معلومات إضافية

لا تقتصر العلامات الإرشادية الخاصة بالمراكز السياحية على اللافتة الزرقاء التي تحمل كلمة "INFO"، إذ تتضمن بعض الإصدارات عبارات أكثر تفصيلا، مثل "REST AREA"، التي تعني منطقة استراحة، أو "TOURIST INFO CENTER"، التي تشير إلى مركز للمعلومات السياحية.

وقد توضح هذه اللافتات المسافة المتبقية للوصول إلى المركز، أو تحدد المخرج الذي ينبغي للسائق استخدامه، أو الاتجاه الذي يجب اتباعه، من خلال عبارات إرشادية مثل "NEXT RIGHT"، أي الانعطاف يمينا عند المنعطف التالي، إلى جانب الأسهم التي تساعد على تحديد المسار الصحيح.

لماذا تتغير تصميمات لافتات الطرق؟

تأتي تحديثات اللافتات المرورية في إطار جهود تحسين وضوح المعلومات المقدمة للسائقين وتعزيز السلامة على الطرق، ومن الأمثلة على ذلك اعتماد الأحرف الكبيرة في كتابة النصوص على لافتات الطرق الأمريكية، بهدف جعل الرسائل الإرشادية أكثر وضوحا وسهولة في القراءة أثناء القيادة.

ويؤكد هذا التطور أهمية معرفة دلالات إشارات المرور، خصوصا أن اختلاف الألوان والرموز والكلمات المستخدمة عليها قد يشير إلى وظائف متنوعة، تتراوح بين تنظيم الحركة المرورية وتحديد الاتجاهات وتوفير الخدمات للمسافرين.

كما أن التمييز بين اللافتات الزرقاء والخضراء يساعد على فهم طبيعة الإرشادات المقدمة، إذ يُستخدم اللون الأخضر على نطاق واسع في اللافتات المرتبطة بالاتجاهات والطرق، بينما يُخصص اللون الأزرق لفئات معينة من المعلومات والخدمات، وفقا لنوع اللافتة والغرض منها.

ويعتبر الإلمام بمعاني إشارات الطرق، بما فيها العلامات الأقل شيوعا، لا يساعد السائقين على الوصول إلى وجهاتهم فحسب، بل يسهم أيضا في تعزيز الوعي المروري وتحسين السلامة أثناء القيادة.