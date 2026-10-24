إذا تحولت بواجي سيارتك إلى الأسود.. ماذا يحدث داخل المحرك؟

قد تبدو شمعة الإشعال (البوجيه) قطعة صغيرة لا تستدعي الكثير من الاهتمام، لكنها تحمل مؤشرات مهمة عن الحالة الفنية لمحرك السيارة، فتحوّل رأسها إلى اللون الأسود قد يكون نتيجة القيادة المتكررة لمسافات قصيرة، أو علامة على احتراق غير مكتمل للوقود، أو تسرب زيت المحرك إلى غرفة الاحتراق.

وتكمن أهمية فحص شمعات الإشعال في أن لونها وملمسها وطبيعة الرواسب المتراكمة عليها تساعد في الكشف عن مشكلات محتملة في المحرك ونظامي الوقود والإشعال، قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى أعطال أكثر تكلفة.

لماذا تتحول البواجي إلى اللون الأسود؟

تتعدد أسباب اسوداد شمعات الإشعال، ويعتمد التشخيص الأولي على طبيعة الرواسب، سواء كانت جافة أو مبللة بالوقود أو الزيت.

تراكم الكربون بسبب زيادة الوقود

إذا ظهرت طبقة سوداء جافة تشبه السخام على الشمعة، فقد يكون المحرك يعمل بخليط غني بالوقود، أي بكمية وقود أكبر من اللازم مقارنة بالهواء المتاح للاحتراق، ويؤدي ذلك إلى احتراق غير مكتمل وتراكم الرواسب الكربونية على الشمعة وأجزاء داخل غرفة الاحتراق.

ومن الأسباب المحتملة انسداد فلتر الهواء، أو خلل في بعض الحساسات، أو مشكلات في بخاخات الوقود أو نظام الإشعال.

ابتلال الشمعة بالبنزين

إذا كانت الشمعة سوداء ومبللة وتفوح منها رائحة البنزين، فقد يشير ذلك إلى وصول الوقود إلى الأسطوانة دون احتراقه بصورة صحيحة، وقد يحدث هذا بسبب تكرار محاولات تشغيل المحرك دون نجاح، أو تلف شمعة الإشعال أو ملف الإشعال "الكويل"، أو وجود خلل في البخاخات.

تسرب زيت المحرك

أما إذا كانت الشمعة مغطاة برواسب زيتية سوداء ورطبة، فقد يكون السبب تسرب زيت المحرك إلى غرفة الاحتراق، ومن الاحتمالات تآكل حلقات المكبس "الشنابر"، أو تلف أختام الصمامات أو وجود مشكلات أخرى تسمح بوصول الزيت إلى الأسطوانات.

وقد يصاحب هذه الحالة انخفاض مستوى الزيت أو خروج دخان أزرق من العادم، ما يستدعي فحص المحرك لتحديد مصدر التسرب.

هل تتسبب الرحلات القصيرة في اسوداد البواجي؟

يمكن للرحلات القصيرة والمتكررة أن تسهم في تراكم الكربون، خصوصاً عندما لا يصل المحرك إلى درجة حرارة التشغيل الطبيعية، ففي أثناء التشغيل البارد، قد يستهلك المحرك وقوداً إضافياً، ما يزيد احتمالات تكوّن الرواسب.

ولا يعني اسوداد الشمعة بالضرورة وجود عطل ميكانيكي، كما أن القيادة لمسافة أطول ليست حلاً مضموناً إذا كانت المشكلة ناتجة عن خلل في الوقود أو الإشعال أو تسرب الزيت.

ماذا تفعل إذا وجدت البواجي سوداء؟

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد طبيعة الرواسب، ثم فحص الأسباب المحتملة بدلاً من الاكتفاء بتنظيف الشمعة أو استبدالها.

وتشمل أهم الإجراءات فحص فلتر الهواء، وقراءة رموز الأعطال الإلكترونية، واختبار بخاخات الوقود وملفات الإشعال، والتأكد من استخدام شمعات تتوافق مع مواصفات الشركة المصنعة.

وإذا كانت الشمعة مبللة بالزيت، فمن المهم فحص مستوى الزيت والتحقق من احتمال وجود تسرب داخلي.

وقد يستخدم الفني منظاراً داخلياً للمحرك لفحص الأسطوانات، أو يجري اختبارات إضافية لتقييم حالة الصمامات وحلقات المكبس.

ويُنصح بمراجعة فني مختص إذا تكرر اسوداد البواجي أو صاحبه صعوبة في التشغيل، أو اهتزاز المحرك، أو فقدان القوة، أو ارتفاع استهلاك الوقود أو الزيت. كما أن وميض ضوء فحص المحرك يستدعي تجنب مواصلة القيادة تحت الحمل، لاحتمال حدوث أضرار بالمحول الحفاز.

الصيانة الدورية تحمي المحرك

يساعد الالتزام بجدول الصيانة على الحد من تراكم الرواسب، من خلال تغيير فلتر الهواء في موعده، وفحص نظامي الوقود والإشعال، واستبدال شمعات الإشعال وفق توصيات الشركة المصنعة، وقد تكون شمعة الإشعال السوداء مؤشراً مبكراً على خلل في الاحتراق أو الإشعال أو استهلاك الزيت، لذلك، فإن تحديد السبب الحقيقي للمشكلة هو الخطوة الأهم للحفاظ على كفاءة المحرك وتجنب إصلاحات أكثر تكلفة.