اكتشاف مذهل تحت الماء.. هذا ما حدث على الجزيرة قبل 5 آلاف عام

كشف علماء آثار عن أدلة جديدة تشير إلى أن جزيرة اصطناعية في اسكتلندا شُيّدت قبل أكثر من خمسة آلاف عام، في اكتشاف يسبق نصب "ستونهنج" الشهير ويعيد طرح تساؤلات حول مستوى التنظيم الاجتماعي لدى مجتمعات العصر الحجري الحديث.

وجاء الاكتشاف في موقع لوخ بورغاستيل بجزر الهبريدس الخارجية، حيث عثر الباحثون أسفل الأحجار على منصة خشبية دائرية ضخمة يبلغ قطرها نحو 23 مترا، وفق الدراسة المشار إليها في المادة المنشورة بدورية Advances in Archaeological Practice.

وأظهرت نتائج البحث أن سكان العصر الحجري الحديث أنشأوا المنصة الخشبية أولا، قبل أن تُضاف إليها الأحجار في فترة لاحقة خلال العصر البرونزي، ما يوفر صورة أوضح للتسلسل الزمني لبناء الجزيرة الاصطناعية.

ولم تقتصر المفاجآت على عمر الموقع، إذ عثر الباحثون في المياه المحيطة به على مئات الشظايا الفخارية التي تعود إلى العصر الحجري الحديث، ولا تزال بعض الأواني تحمل آثار بقايا طعام، ما يرجح استخدام الجزيرة مكانا للتجمع والطهي والأنشطة الجماعية.

وواجه علماء الآثار تحديا في دراسة الموقع، بسبب وقوع أجزاء منه في مياه ضحلة لا تناسب تقنيات التنقيب البرية التقليدية ولا المعدات البحرية المستخدمة في المياه الأعمق.

ولحل هذه المشكلة، طور الفريق تقنية تعتمد على التصوير المجسم في المياه الضحلة، تجمع بين الصور الملتقطة بالطائرات المسيّرة والصور تحت الماء لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للموقع، وهي طريقة يمكن أن تفتح الباب أمام دراسة مواقع أثرية مغمورة أخرى.

ويكتسب الاكتشاف أهمية إضافية لأن جزر "الكرانوغ" الاصطناعية في اسكتلندا ارتبطت تاريخيا بفترات أحدث، وفي مقدمتها العصر الحديدي، بينما تشير النتائج الجديدة إلى أن بعضها يعود إلى زمن أقدم بكثير.

ويرى الباحثون أن حجم الجهد المطلوب لإنشاء المنصة الخشبية يشير إلى وجود تخطيط جماعي وتنظيم لموارد الأخشاب، بينما لا تزال الوظيفة الأصلية للجزيرة غير محسومة، مع احتمالات تتراوح بين استخدامها للتجمعات والطقوس أو السكن أو إدارة الموارد.

وتعزز كميات الفخار وبقايا الطعام المكتشفة فرضية استضافة الموقع لتجمعات ووجبات جماعية، فيما يأمل الباحثون أن تساعد التقنية الجديدة في استكشاف مزيد من الجزر الاصطناعية القديمة المنتشرة في اسكتلندا، والتي قد يخفي بعضها اكتشافات أقدم.