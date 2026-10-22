أسرار الملاحة البحرية.. كيف يسترشد البحارة بعلامات لا تضيء ولا تتحرك؟

تُستخدم وسائل الإرشاد البحري لمساعدة القوارب والسفن على تحديد المسارات الآمنة، والتعرف إلى القنوات الملاحية وتجنب المناطق الخطرة.

من أبرز هذه الوسائل منارات النهار والعوامات، اللتان تختلفان في طريقة التثبيت والاستخدام، رغم اشتراكهما في توجيه البحارة ومساعدتهم على الملاحة بأمان.

ما المقصود بمنارة النهار؟

منارة النهار، المعروفة بالإنجليزية باسم Day Beacon، هي علامة ملاحية ثابتة تُستخدم لإرشاد القوارب والسفن خلال ساعات النهار، وتحديد مسارات الملاحة وحدود القنوات المائية، فضلاً عن التنبيه إلى العوائق والمناطق التي قد تشكل خطراً على حركة القوارب.

ووفقاً لخفر السواحل الأمريكي، تُصنّف المنارات الملاحية بحسب طبيعة إشاراتها، فالمنارات المجهزة بأضواء تُعرف بالمنارات المضيئة، بينما تُعرف المنارات التي لا تحمل أضواء باسم منارات النهار، وتكون هذه العلامات مثبتة بصورة دائمة على اليابسة أو في المياه، بخلاف العوامات التي تطفو على السطح.

تتميز منارات النهار بألوانها وأشكالها الهندسية الواضحة، التي تساعد البحارة على التعرف إليها وتمييزها عن محيطها.

في بعض الأحيان تحمل لوحات ملونة أو أرقاماً وحروفاً تحدد وظيفتها الملاحية، بما يتيح لقائدي القوارب الاستدلال بها على المسار الصحيح أثناء الإبحار.

وتُستخدم هذه العلامات عادةً بالقرب من السواحل والممرات المائية والأنهار، وقد توضع بالقرب من العوامات لتوفير إشارات متكاملة تساعد على تحديد حدود القنوات الملاحية وتجنب المناطق الضحلة أو العوائق الموجودة تحت سطح الماء.

كيف تساعد منارات النهار البحارة؟

تتمثل الوظيفة الأساسية لمنارات النهار في نقل المعلومات الملاحية من خلال الشكل واللون والموقع، من دون الحاجة إلى إشارة ضوئية.

تؤدي العلامات المرئية خلال النهار دوراً مشابهاً للدور الذي تؤديه الأضواء أو العواكس في بعض وسائل الملاحة خلال الليل، إذ تساعد على تحديد المسار والتمييز بين جوانب القنوات المائية.

وتختلف دلالات الألوان والأشكال وفقاً للنظام الملاحي المعتمد في المنطقة، فعلى سبيل المثال، يُستخدم في نهر المسيسيبي وبعض الأنهار الأمريكية نظام يُعرف بنظام الأنهار الغربية، حيث تشير العلامات الحمراء إلى الجانب الأيمن من القناة الملاحية، بينما تشير العلامات الخضراء إلى الجانب الأيسر، وفقاً لموقع ا «SlashGear».

ولا ينبغي تعميم هذه القاعدة على جميع الممرات المائية، إذ يتعين على البحارة الرجوع إلى الخرائط البحرية والتعليمات المحلية لمعرفة دلالات العلامات في المنطقة التي يبحرون فيها.

ما الفرق بين منارة النهار والعوامة؟

يكمن الاختلاف الرئيسي بينهما في طريقة التثبيت وطبيعة الحركة، فمنارة النهار هي هيكل ثابت لا يتحرك مع الأمواج، وقد يُثبت على اليابسة أو في المياه، بينما تطفو العوامة على سطح الماء وتُربط بقاع البحر أو النهر بواسطة سلسلة أو حبل ومرساة.

وتأتي العوامات بأشكال وأحجام مختلفة، وتستخدم الألوان والأشكال المميزة، وقد تكون مزودة بأضواء أو إشارات صوتية تساعد البحارة على التعرف إلى وظيفتها في ظروف الرؤية المختلفة.

أما منارة النهار، فتعتمد أساساً على العلامات البصرية التي يمكن تمييزها خلال النهار، ولا تحتوي على ضوء ملاحي.

وهناك اختلاف آخر يتعلق بالثبات، إذ يمكن أن تتحرك العوامة من موقعها المحدد بفعل الأمواج والتيارات والظروف الجوية، أو تتعرض للتلف أو الانقلاب، في حين تبقى المنارة الثابتة في موقعها ما لم تتعرض لأضرار أو تغييرات في بنيتها. ولهذا السبب، تحذر الجهات البحرية من الاعتماد على العوامات وحدها لتحديد الموقع الدقيق، وتوصي باستخدام وسائل ملاحية أخرى إلى جانبها.

لماذا تمثل هذه العلامات أهمية للسلامة البحرية؟

تمثل منارات النهار والعوامات جزءاً أساسياً من منظومة السلامة البحرية، إذ تساعد على تحديد الممرات الآمنة، والتنبيه إلى العوائق، وتوجيه القوارب بعيداً عن المناطق الخطرة. ويكتسب التعرف إلى دلالاتها أهمية خاصة في الأنهار والمناطق الساحلية والممرات التي تشهد حركة كثيفة للقوارب.

لاتغني العلامات الملاحية عن استخدام الخرائط البحرية وأجهزة تحديد المواقع والالتزام بالتعليمات المحلية، بل يُكمل هذه الأدوات ويوفر للقائد معلومات إضافية تساعده على اتخاذ قرارات أكثر أماناً أثناء الإبحار، ومعرفة الفرق بين منارة النهار والعوامة ليست معلومة فنية فقط، بل عنصر مهم لفهم الإشارات الملاحية وتجنب المخاطر، بما يسهم في حماية القوارب وركابها وسائر مستخدمي الممرات المائية.