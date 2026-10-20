أطلقت اليابان مركبة فضائية غير مأهولة باتجاه القمر فوبوس الذي يدور حول المريخ، في مهمة تهدف إلى أن تكون الأولى التي تجمع عينات من هذا الجرم الصخري الصغير وتعيدها إلى الأرض لتحليلها.
وانطلقت المركبة الفضائية التي أطلق عليها «استكشاف قمري المريخ»، التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية على متن صاروخ من طراز إتش 3، الثلاثاء من مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوب غرب اليابان.
ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى المريخ في أغسطس 2027 وتعيد العينات إلى الأرض في عام 2031. وتأمل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن تسلط المهمة الضوء على أصل قمرَي المريخ وتعمق فهمنا للمراحل المبكرة لنظامنا الشمسي.
مهمة لجلب عينات من قمر «فوبوس»
أطلقت اليابان مركبة فضائية غير مأهولة باتجاه القمر فوبوس الذي يدور حول المريخ، في مهمة تهدف إلى أن تكون الأولى التي تجمع عينات من هذا الجرم الصخري الصغير وتعيدها إلى الأرض لتحليلها.