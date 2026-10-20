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مهمة لجلب عينات من قمر «فوبوس»

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رويترز

أطلقت اليابان مركبة فضائية غير مأهولة باتجاه القمر فوبوس الذي يدور ​حول المريخ، في مهمة تهدف إلى أن تكون ‌الأولى التي تجمع عينات من هذا الجرم الصخري الصغير وتعيدها إلى الأرض لتحليلها.
وانطلقت المركبة الفضائية التي أطلق عليها «استكشاف ​قمري المريخ»، التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية ​على متن صاروخ من طراز إتش 3، الثلاثاء من مركز تانيجاشيما الفضائي في ​جنوب غرب اليابان.
ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى ​المريخ في أغسطس 2027 وتعيد العينات إلى الأرض في عام 2031. وتأمل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن تسلط ​المهمة الضوء على أصل قمرَي المريخ وتعمق ​فهمنا للمراحل المبكرة لنظامنا الشمسي.