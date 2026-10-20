عرض أزياء بطلاته مريضات سرطان

شاركت 22 امرأة من بينهن مريضات سرطان ومتعافيات منه في عرض ​أزياء استثنائي في تونس العاصمة في إطار فعاليات «أكتوبر الوردي»، حيث اختير هذا الشهر من كل عام للتوعية ‌بالمرض وحث النساء ​على الكشف المبكر والدوري.

وقالت فاطمة خالد، وهي مريضة سرطان شاركت في العرض «استدعوني، في الأول خفت، بل وشعرت بالقلق... ثم قبلت الدعوة لأخوض التجربة، وخاصة لألتقي بأشخاص مروا بنفس تجربتي لأنه مهما تحدثت أو اشتكيت مع آخرين أو مع أصدقائك لن يفهموك».

وأضافت «وجدت مع المجموعة أشخاصاً مثلي على الأقل، وبالتالي عندما أشتكي من شيء ما، يقول لي أحدهم «أنت محقة»، إنهم يفهمونك. والهدف الآن هو توصيل رسالة للناس ليهتموا بصحتهم ويجروا فحوصات دورية ⁠حتى لا يكتشفوا المرض في مراحل متقدمة».

ويهدف العرض، الذي نظمته مجلة «النساء المغاربيات» في دورته الخامسة يوم الأحد بعنوان «المحاربات»، إلى تقديم الدعم النفسي للمصابات والمتعافيات من مرض سرطان الثدي والعمل على دمجهن في الأنشطة الاجتماعية. وقالت شهرزاد بن صالح، وهي طبيبة ومتعافية من السرطان إن مشاركتها في العرض تأتي لاستكمال نقل رسالة الأمل إلى النساء، مؤكدة أن المرض، عند اكتشافه مبكراً، يمكن أن يكون مرحلة عابرة في حياة المرأة، تتجاوزها بعد استكمال العلاج لتعود إلى ممارسة حياتها الطبيعية بكل ثقة وقوة.



