سلحفاة صفراء.. ماذا تعني ألوان ورموز لوحة عدادات السيارات الكهربائية؟

مع الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية، أصبح فهم الرموز التحذيرية التي تظهر على لوحة العدادات أمرا ضروريا للسائقين، خاصة أن بعض هذه الرموز يختلف عن نظيره في السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، وبينما تشير بعض الأضواء إلى أن السيارة تعمل بصورة طبيعية، قد يكون ظهور أضواء أخرى أو سلحفاة صفراء إنذارا بوجود خلل يستدعي التوقف أو إجراء فحص فني عاجل.

وبحسب تقرير صحفي، فإن ألوان الأضواء التحذيرية في السيارات الكهربائية تساعد على تحديد طبيعة الحالة ومدى خطورتها، إذ تتوزع بين الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض، ويحمل كل لون دلالة مختلفة تتعلق بحالة السيارة وأنظمتها.

الأضواء الحمراء.. تحذيرات تستدعي التوقف

يُعد اللون الأحمر من أهم الألوان التحذيرية التي ينبغي للسائق عدم تجاهلها، إذ قد يشير إلى مشكلة خطيرة تستوجب إيقاف السيارة في مكان آمن والتعامل مع الخلل قبل استئناف القيادة.

ومن أبرز هذه التحذيرات انخفاض شحن البطارية إلى مستوى حرج، حيث قد يظهر رمز على شكل بطارية أو قابس شحن أو صاعقة كهربائية، وقد يبدأ في الوميض لتنبيه السائق إلى ضرورة إعادة الشحن في أسرع وقت ممكن.

كما قد يشير الرمز الأحمر الذي يجمع بين البطارية ومؤشر درجة الحرارة إلى ارتفاع حرارة البطارية، وهي حالة تتطلب التوقف في مكان آمن واتباع تعليمات الشركة المصنعة، مع عدم استئناف القيادة قبل التأكد من زوال الخطر.

وفي بعض الطرازات، قد يعني ظهور رمز كابل الشحن باللون الأحمر أن السيارة لا تزال متصلة بالشاحن أو أن كابل الشحن لم يُفصل بعد، وهو ما يستوجب التحقق من حالة التوصيل قبل التحرك.

الأضواء الصفراء.. تنبيه مبكر لا ينبغي تجاهله

على الرغم من أن الأضواء الصفراء أو البرتقالية لا تعني دائما ضرورة التوقف الفوري، فإنها تشير إلى حالة تستدعي الانتباه والفحص في أقرب وقت ممكن.

وقد يظهر الضوء الأصفر أثناء شحن السيارة الكهربائية، حيث يظل مضاءً خلال العملية قبل أن يتحول إلى الأخضر عند اكتمال الشحن في بعض الطرازات، وفي سيارات أخرى، قد يشير إلى أن الشحن لم يبدأ بعد أو أنه متوقف مؤقتا.

كذلك، تستخدم بعض السيارات رمزا أصفر لتنبيه السائق إلى انخفاض مستوى شحن البطارية، وقد يتحول إلى الأحمر مع الوميض عندما يصل الشحن إلى مستوى شديد الانخفاض.

ومن الرموز اللافتة أيضا رمز السلحفاة باللون الأصفر، الذي يشير في بعض السيارات الكهربائية إلى خفض القدرة المتاحة لحماية البطارية أو مكونات نظام الدفع، وقد يرتبط ذلك بارتفاع درجة الحرارة أو وجود مشكلة في النظام الكهربائي، ما يستدعي الرجوع إلى دليل السيارة وتقييم مدى أمان مواصلة السير.

الأضواء الخضراء.. مؤشر على جاهزية السيارة وكفاءة التشغيل

غالبا ما تحمل الأضواء الخضراء دلالات إيجابية، لكنها تظل مهمة لفهم وضع السيارة وطريقة عمل أنظمتها.

فعند ظهور كلمة "ECO" باللون الأخضر، يعني ذلك عادةً تفعيل وضع القيادة الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإطالة مدى السير بالشحنة الواحدة، وقد يترتب على هذا الوضع تقليل قوة التسارع أو خفض أداء نظام التكييف في بعض الطرازات.

أما ظهور رمز سيارة مصحوب بأسهم، أو كلمة "READY" باللون الأخضر، فيشير عادةً إلى أن السيارة أصبحت جاهزة للانطلاق.

وتكتسب هذه العلامة أهمية خاصة في السيارات الكهربائية، لأن تشغيلها قد لا يصاحبه صوت واضح للمحرك، على عكس السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين.

الأضواء البيضاء.. معلومات عن حالة الأنظمة

لا تعني الأضواء البيضاء في العادة وجود عطل، بل تُستخدم غالبا لتوضيح حالة أحد الأنظمة أو الإشارة إلى أن وظيفة معينة جاهزة للتشغيل.

ومن الأمثلة على ذلك نظام "e-Pedal" في بعض سيارات نيسان الكهربائية، الذي يتيح للسائق التحكم في التسارع وإبطاء السيارة باستخدام دواسة واحدة، وفقا لطريقة عمل النظام في الطراز المعني.

وقد يظهر الضوء الأبيض أيضا عندما يكون أحد الأنظمة غير نشط لكنه جاهز للعمل، أو عندما يكون مثبت السرعة مفعّلا من حيث الإعدادات دون أن يكون قيد الاستخدام الفعلي.

وفي بعض الحالات، يتغير لون المؤشر عندما ينتقل النظام إلى حالة تشغيل مختلفة، لذلك تظل دلالة الرمز مرتبطة بطراز السيارة وتعليمات الشركة المصنعة.

رموز مشتركة بين السيارات الكهربائية والتقليدية

لا تقتصر لوحة عدادات السيارات الكهربائية على الرموز الخاصة بالبطارية ونظام الدفع، إذ تضم أيضا مؤشرات مألوفة في السيارات العاملة بالبنزين.

ومن أبرزها مؤشر ضغط الإطارات، الذي يضيء عادةً باللون الأصفر عند انخفاض ضغط الهواء في أحد الإطارات، وقد يتكرر ظهوره مع تغير درجات الحرارة، ما يستدعي فحص الضغط الفعلي للإطارات بدلا من تجاهل التحذير.

وتشمل الرموز المشتركة كذلك مؤشرات الإضاءة، حيث يشير اللون الأخضر عادةً إلى تشغيل المصابيح، بينما يدل الأزرق غالبا على تشغيل الضوء العالي، وقد يشير البرتقالي إلى تشغيل مصابيح الضباب.

كما توجد مؤشرات مرتبطة بأنظمة السلامة، مثل حزام الأمان والوسائد الهوائية. وإذا ظل مؤشر الوسادة الهوائية مضاءً بعد انتهاء مرحلة التشغيل الأولية، خصوصا باللون الأصفر أو الأحمر، فمن الضروري فحص النظام لدى مركز صيانة مختص.

اختبار التشغيل.. لماذا تضيء الرموز عند بدء تشغيل السيارة؟

تجدر الإشارة إلى أن بعض السيارات تُشغّل عددا من مؤشرات لوحة العدادات لثوانٍ معدودة عند بدء التشغيل، ضمن اختبار ذاتي يهدف إلى التأكد من عمل المصابيح والأنظمة التحذيرية.

ومن المفترض أن تنطفئ هذه المؤشرات بعد انتهاء الاختبار، لذلك فإن استمرار إضاءة أحدها قد يشير إلى حالة تستوجب الانتباه، وفقا لطبيعة الرمز وتعليمات الشركة المصنعة.

كيف يتعامل السائق مع التحذيرات؟

يمثل فهم لوحة العدادات خطوة مهمة في الاستخدام الآمن للسيارات الكهربائية، لكنه لا يغني عن الرجوع إلى دليل المالك، لأن معنى بعض الرموز وطريقة الاستجابة لها قد يختلفان من طراز إلى آخر.

وبصفة عامة، ينبغي التعامل مع التحذيرات الحمراء باعتبارها مؤشرات محتملة على وجود خطر يستدعي التوقف الآمن، بينما تتطلب التحذيرات الصفراء فحصا قريبا وتقييما للحالة. أما المؤشرات الخضراء والبيضاء، فغالبا ما تقدم معلومات عن جاهزية الأنظمة أو طريقة تشغيلها.

لا ينبغي الحكم على حالة السيارة الكهربائية من لون الضوء وحده، بل يجب قراءة الرمز المصاحب له وفهم سياقه، فالتعرف المبكر على التحذيرات قد يساعد على تجنب تفاقم الأعطال، وحماية البطارية، وتعزيز سلامة السائق والركاب.