سكان بكين «فائقو الشيخوخة» في 2035

ذكرت صحيفة بكين ديلي الصينية الرسمية أنه من المتوقع أن تصبح العاصمة ​الصينية مدينة «فائقة الشيخوخة» بحلول 2035، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر نحو ثلث إجمالي عدد سكانها.

وجعل صانعو السياسات ​الصينيون التخطيط السكاني جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية الاقتصادية ​للبلاد، وخلصت تقديرات «رويترز» إلى أن الحكومة ⁠تواجه هذا العام تكلفة محتملة إجمالية تبلغ نحو ​180 مليار يوان (26.92 مليار دولار) لتعزيز المواليد.

وتسلّط هذه التوقعات الضوء على التحديات التي تواجهها الصين مع ارتفاع متوسط الأعمار وتراجع معدلات المواليد، وما يرافق ذلك من ضغوط متزايدة على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد وسوق العمل.

