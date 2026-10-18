ألمانيا تسجل مئات حالات التسمم الخطير بالفطر سنوياً

يتلقى ما بين 280 و680 شخصاً العلاج في المستشفيات بألمانيا سنوياً بسبب التسمم بالفطر، وفقاً لبيانات التقارير الصحية الألمانية خلال السنوات العشر الماضية.

ووفقاً للتقارير التي استند إليها المعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر، تصل الوفيات الناجمة عن تناول أنواع سامة من الفطر إلى 7 حالات سنوياً، وقد تمر بعض السنوات دون تسجيل أي وفيات.

وتضم ألمانيا سبعة مراكز للمعلومات عن السموم. وسجل مركز معلومات السموم لشمال ألمانيا في مدينة جوتينجن ما بين 10 و24 حالة تسمم خطير بالفطر سنوياً خلال الفترة من 2022 إلى 2025، مع تسجيل ما يصل إلى حالتي وفاة سنوياً.

ويُقدر عدد حالات التسمم الخطير التي تتعامل معها المراكز في أنحاء البلاد بما يتراوح بين 70 و170 حالة سنوياً، وقد يصل عدد الوفيات الناجمة عنها إلى 14 حالة وفاة. وتزيد هذه التقديرات قليلاً على أعداد الوفيات المسجلة في التقارير الصحية الألمانية.

وأوضح المعهد الألماني لتقييم المخاطر أن أعداد حالات التسمم تتفاوت بشدة من عام إلى آخر، وقد تختلف أيضاً من منطقة إلى أخرى تبعاً لظروف نمو أنواع الفطر السام. وترتفع احتمالات التسمم في المواسم التي تساعد فيها الظروف الجوية على نمو الفطر بكثرة.

وأشار المعهد إلى احتمال وجود حالات غير مسجلة، إذ لا يتوجه جميع المصابين بالتسمم إلى المستشفيات أو يطلبون المشورة من مراكز معلومات السموم.

ويعمل المعهد حالياً على إنشاء سجل مركزي لحالات التسمم بهدف توفير صورة أكثر شمولاً عن الحالات في جميع أنحاء ألمانيا.

