ما وظيفة الخطوط السوداء والبيضاء على الطرق السريعة؟

تثير الخطوط السوداء والبيضاء المتناوبة، التي تظهر على بعض الطرق السريعة، تساؤلات لدى السائقين بشأن دلالاتها المرورية وما إذا كانت تفرض قواعد خاصة أثناء القيادة، لكن هذه العلامات، المعروفة باسم "علامات التباين"، تؤدي وظيفة أساسية تتمثل في تعزيز وضوح خطوط المسارات ومساعدة السائقين على تمييزها بسهولة أكبر.

وبحسب تقرير نشره موقع "SlashGear" الأمريكي في 16 أكتوبر 2026، فإن استخدام اللون الأسود إلى جانب الأبيض لا يعني وجود تعليمات مرورية إضافية أو فرض قيود خاصة على السائقين، بل يهدف أساسا إلى زيادة التباين البصري، خصوصا في الظروف التي يصعب فيها تمييز العلامات البيضاء عن سطح الطريق.

لماذا تُستخدم الخطوط السوداء والبيضاء؟

تظهر أهمية هذه العلامات عندما يكون سطح الطريق فاتح اللون، كما هو الحال في الطرق الخرسانية أو الإسفلت الذي فقد جزءا من لونه بفعل الاستخدام والعوامل الجوية، إذ قد تصبح الخطوط البيضاء أقل وضوحا، ما يصعّب على السائقين تحديد حدود المسارات.

كما يمكن لبعض ظروف الإضاءة أن تقلل من وضوح العلامات الأرضية وتجعلها تبدو وكأنها جزء من سطح الطريق نفسه، وهنا يأتي دور الأجزاء السوداء، التي توفر تباينا إضافيا يساعد العين على تمييز الخطوط البيضاء بصورة أفضل.

هل تظل فعّالة في الأجواء الشتوية؟

ورغم دورها في تحسين الرؤية، فإن هذه العلامات لا تضمن وضوح المسارات في جميع الظروف الجوية، فعندما يغطي الرمل أو الثلج أو الجليد الطريق، قد تختفي الأجزاء السوداء والبيضاء معا، ما يجعل تحديد حدود المسارات أكثر صعوبة.

وأشار التقرير إلى أن الإرشادات الفيدرالية الأمريكية تسمح أيضا باستخدام اللون الأسود إلى جانب ألوان أخرى للعلامات الأرضية، مثل الأصفر والأحمر والأزرق، عندما لا يوفر سطح الطريق تباينا كافيا لإظهارها بوضوح.

فهم العلامات المرورية يعزز السلامة

وتعكس هذه العلامات أهمية التصميم البصري للطرق في دعم سلامة القيادة، إذ لا تقتصر وظيفة التخطيط الأرضي على تنظيم حركة المركبات، بل تشمل أيضا مساعدة السائقين على إدراك حدود المسارات في ظروف الرؤية المختلفة.

وينصح التقرير السائقين بعدم تجاهل أي علامة مرورية غير مألوفة، مع الرجوع إلى دليل القيادة المعتمد أو الموقع الرسمي لجهة النقل المختصة في بلدهم للتأكد من دلالتها، بما يسهم في تعزيز الوعي المروري والحد من مخاطر القيادة.