ألقوا 500 ألف طن من الأصداف في البحر.. ماذا حدث بعد 20 عاماً؟

في تجربة بيئية لافتة، تحوّلت أصداف المحار التي أُعيدت إلى مياه خليج المكسيك قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية إلى ركيزة لمشروع يهدف إلى استعادة الحياة البحرية، بعدما أسهمت تدريجياً في إنشاء شعاب اصطناعية وفّرت موائل جديدة للأسماك والقشريات، في تجربة تكشف كيف يمكن لمخلفات غذائية أن تتحول إلى مورد بيئي ذي قيمة.

بدأت المبادرة عام 2007، بمشاركة مطاعم ومواقع متخصصة في تقشير المحار، جمعت الأصداف بدلاً من التخلص منها في مكبات النفايات، وبعد تجفيفها تحت أشعة الشمس لعدة أشهر، أُعيد غمرها في خليج المكسيك، في محاولة لإحياء مناطق من قاع البحر كانت تفتقر إلى الأسطح الصلبة اللازمة لاستقرار المحار ونموه.

يُقدّر إجمالي الأصداف التي أُعيدت إلى البحر بين عامي 2007 و2024 بأكثر من 500 ألف طن، لتشكّل أساساً لمشروع استعادة الشعاب والمحافظة على التنوع البيولوجي البحري.

من مخلفات إلى شعاب نابضة بالحياة

تقوم الفكرة على توفير أسطح صلبة تستطيع يرقات المحار الالتصاق بها، في بيئة يغلب عليها القاع الرملي، وبمجرد غمر الأصداف، تستعمرها الكائنات الحية الدقيقة تدريجياً، مكوّنة أغشية حيوية تساعد صغار المحار على الاستقرار والنمو.

ومع نمو المحار وتكوين أصداف جديدة، تتشكل تضاريس أكثر تنوعاً وارتفاعاً في قاع البحر، ما يهيئ بيئة مناسبة لاستقرار كائنات بحرية أخرى، ويحوّل المناطق المستهدفة تدريجياً إلى موائل أكثر ملاءمة للحياة.

ولم تكن النتائج الأولى مشجعة بالكامل، إذ ظهرت آثار محدودة في البداية، كما ساهمت بقايا المواد العضوية العالقة ببعض الأصداف في تحفيز نمو الطحالب، لكن اعتماد التجفيف المسبق ساعد على الحد من هذه المشكلة، وتهيئة الأصداف لاستعمارها بالكائنات الدقيقة.

عودة الأسماك والقشريات

مع مرور السنوات، أصبحت الشعاب الاصطناعية ملاذاً لعدد من الكائنات البحرية، من بينها السرطانات والروبيان وأنواع مختلفة من الأسماك مع عودة بعض التجمعات الحيوانية التي غابت عن المنطقة لأكثر من 25 عاماً، في مؤشر على قدرة استعادة الموائل على دعم الحياة البحرية، وإن كان ذلك لا يعني استعادة النظام البيئي بالكامل.

ولا تقتصر أهمية المحار على توفير المأوى، فهو يؤدي دوراً في تنقية المياه عبر ترشيحها والتقاط الجسيمات العالقة، ويمكن للمحار البالغ ترشيح ما يصل إلى 190 لتراً من الماء خلال 24 ساعة، ما يساعد على تحسين صفاء المياه وتهيئة الظروف الملائمة لعودة مروج الأعشاب البحرية.

كذلك، تسهم التضاريس التي تشكلها الأصداف في تخفيف طاقة الأمواج والحد من تآكل السواحل، وهو ما يعزز القيمة البيئية للمشروع، الذي امتد تطبيقه لاحقاً إلى ولايات ساحلية أمريكية أخرى، من بينها لويزيانا وتكساس.

خسارة تاريخية تهدد جهود الاستعادة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة، بعدما فقد خليج المكسيك نحو 85% من مصاطب المحار التاريخية خلال قرنين، فيما لا تمثل الشعاب التي أُعيد تأهيلها حتى الآن سوى جزء محدود من المساحات التي كانت تشغلها هذه الأنظمة البيئية سابقاً.

وتعكس هذه الأرقام حجم الفجوة بين استعادة بعض الموائل البحرية وإعادة بناء النظم البيئية على نطاق واسع، فنجاح المبادرات المحلية لا يعني بالضرورة تعويض الخسائر المتراكمة على مدى عقود أو قرون.

وتبرز التجربة، في المقابل، أهمية الحلول القائمة على الطبيعة، التي توظف الموارد المتاحة لإعادة تأهيل البيئات المتضررة، وتجمع بين الحد من النفايات ودعم التنوع البيولوجي وحماية السواحل.

وبين أصداف كان مصيرها مكبات النفايات وشعاب باتت تؤوي كائنات بحرية متعددة، تقدم التجربة درساً بيئياً مهماً، قد تبدأ استعادة الحياة البحرية بخطوة بسيطة، لكن تحويلها إلى تعافٍ مستدام يتطلب جهوداً طويلة الأمد لحماية الموائل الطبيعية وتوسيع نطاق استعادتها.