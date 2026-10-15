غطّوا نهراً جليدياً بصوف الأغنام.. والنتيجة تكشف مفاجأة

في تجربة غير مألوفة لمواجهة ذوبان الأنهار الجليدية، لجأ فريق من الطلاب في سويسرا إلى مادة طبيعية قد لا تخطر على البال وهو صوف الأغنام. والهدف هو اختبار ما إذا كان هذا الصوف قادراً على حماية الجليد من حرارة الصيف، وتقديم بديل أقل ضرراً بالبيئة من الأغطية البلاستيكية المستخدمة حالياً.

بدأت التجربة في 22 يونيو 2026، عندما وضع أربعة طلاب من جامعة لوزان بطانيتين مصنوعتين من الصوف، تبلغ مساحة كل منهما 100 متر مربع، فوق نهر تسنفلويرون الجليدي في جبال الألب السويسرية. وبالقرب منهما، وضع الفريق غطاءً صناعياً تقليدياً بالحجم نفسه، لإجراء مقارنة مباشرة بين المواد الثلاث وقدرتها على الحد من ذوبان الجليد.

وبعد انتهاء الصيف، أظهرت النتائج الأولية أن أغطية الصوف نجحت في الحد من الذوبان بمستوى مماثل للغطاء الصناعي، وفقاً للجهة البيئية المشاركة في المشروع. وتمثل هذه النتيجة مؤشراً مشجعاً إلى إمكانية الاستفادة من الصوف في حماية أجزاء من الأنهار الجليدية، وإن كانت التجربة لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى مزيد من التحليل لتحديد مدى فعاليتها على المدى الطويل، وفقاً لموقع "dailygalaxy".

وتحمل المبادرة اسم «Keep It Wool»، وتركز على اختبار إمكانية استخدام الصوف بديلاً طبيعياً للأغطية المصنوعة من البوليستر أو البولي بروبيلين، التي تُستخدم لتغطية أجزاء من الجليد خلال الأشهر الأكثر دفئاً. وتساعد هذه الأغطية على عكس جزء من أشعة الشمس وتقليل كمية الحرارة التي تصل إلى الجليد، لكنها قد تتعرض للتآكل بفعل الرياح والأمطار، ما يثير مخاوف بشأن تسرب الألياف البلاستيكية الدقيقة إلى البيئة.

ولا تقتصر الفكرة على حماية الأنهار الجليدية؛ إذ تسعى المبادرة أيضاً إلى الاستفادة من الصوف السويسري الذي لا يجد سوقاً تجارية في كثير من الأحيان، وينتهي به الأمر إلى التخلص منه. وبذلك، يحاول المشروع الجمع بين معالجة مشكلة بيئية والاستفادة من مورد طبيعي غير مستغل بالشكل الكافي.

ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات، أبرزها قدرة الصوف على تحمل الظروف الجبلية القاسية، ومقاومته للرطوبة والتلف، ومدى احتفاظه بفاعليته بعد استخدامه لعدة مواسم. كما أن النتائج الأولية لا تعني أن الصوف يتفوق على الأغطية الصناعية، بل تشير إلى أنه قد يحقق أداءً مشابهاً في ظروف التجربة.

وتأتي هذه المحاولة في وقت تتسارع فيه خسارة الأنهار الجليدية السويسرية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. ورغم أن تغطية الجليد قد تساعد على حماية مساحات محدودة، فإنها لا تعالج السبب الأساسي للمشكلة، المتمثل في الاحترار العالمي.

قد يمنح صوف الأغنام مادةً تقليدية دوراً جديداً في مواجهة تحدٍّ بيئي معاصر، لكن نجاح الفكرة على نطاق واسع سيعتمد على نتائج التجارب المقبلة وإمكان تطبيقها عملياً.