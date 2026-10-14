أرقام ومفاجآت.. كم تقطع الطائرة الهليكوبتر في نصف ساعة؟

تختلف المسافة التي تستطيع طائرة الهليكوبتر قطعها خلال 30 دقيقة بحسب نوعها وسرعتها القصوى وتصميمها، إذ تتباين قدرات المروحيات من طراز إلى آخر، بين مروحيات مخصصة للنقل والمهام المدنية، وأخرى عسكرية، وصولاً إلى طائرات تجريبية صُممت لاختبار حدود السرعة والتكنولوجيا.

ووفقاً لتقرير نشره موقع «SlashGear»، يمكن لبعض المروحيات قطع أكثر من 140 كيلومتراً خلال نصف ساعة، بينما تستطيع الطرازات الأسرع تجاوز 200 كيلومتر نظرياً في المدة نفسها، عند احتساب المسافة على أساس السرعة القصوى للطائرة.

وتعتمد عملية الحساب على معادلة بسيطة، تتمثل في ضرب سرعة الطائرة بالكيلومترات في الساعة في نصف ساعة.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت سرعة المروحية 160 كيلومتراً في الساعة، فإنها تستطيع قطع نحو 80 كيلومتراً خلال 30 دقيقة، بينما تقطع مروحية سرعتها 300 كيلومتر في الساعة نحو 150 كيلومتراً خلال الفترة ذاتها.

مروحيات تقطع أكثر من 140 كيلومتراً

تستطيع مروحية «ليوناردو AW101 ميرلين»، التي تصل سرعتها القصوى إلى نحو 277 كيلومتراً في الساعة، قطع ما يعادل مسافة تقارب 138 كيلومتراً خلال نصف ساعة، إذا حافظت على هذه السرعة طوال الرحلة.

وتشمل القائمة أيضاً مروحية «إيرباص H175»، وهي من المروحيات المدنية المصممة لمجموعة متنوعة من المهام، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 286 كيلومتراً في الساعة. وبناء على ذلك، يمكنها قطع نحو 143 كيلومتراً خلال 30 دقيقة وفق الحساب النظري.

وتوضح هذه الأمثلة أن المسافة التي تقطعها المروحية لا ترتبط بمدى الطيران وحده، بل تتأثر أيضاً بسرعة التحليق التي تستطيع الوصول إليها، فالمدى يشير إلى المسافة الإجمالية التي يمكن للطائرة قطعها وفق ظروف محددة، بينما تحدد السرعة مقدار المسافة التي يمكن اجتيازها خلال فترة زمنية معينة.

ما أسرع المروحيات؟

تُعد مروحية «يوروكوبتر AS365 دوفين» من الطرازات المدنية السريعة، إذ تصل سرعتها القصوى، وفق التقرير، إلى نحو 323 كيلومتراً في الساعة، وهذا يعني أنها تستطيع قطع قرابة 161 كيلومتراً خلال نصف ساعة، بافتراض استمرارها عند هذه السرعة.

أما مروحية «سيكورسكي X2» التجريبية، فقد صُممت لاختبار تقنيات تسمح بالتحليق بسرعات أعلى من المروحيات التقليدية، وبلغت سرعتها نحو 463 كيلومتراً في الساعة، ما يعادل مسافة نظرية تقارب 232 كيلومتراً خلال 30 دقيقة.

وفي المجال العسكري، يذكر التقرير مروحية «ويستلاند لينكس»، التي سجلت سرعة قصوى بلغت نحو 401 كيلومتر في الساعة، وهو ما يعادل قرابة 200 كيلومتر خلال نصف ساعة.

كما يشير إلى أن التقنيات التي اختُبرت في برامج المروحيات التجريبية ساعدت في تطوير تصاميم جديدة تستهدف تحسين السرعة والأداء.

هل تستطيع المروحية الحفاظ على سرعتها القصوى؟

رغم أن حساب المسافة يبدو مباشراً، فإن الأرقام النظرية لا تعكس بالضرورة ما يحدث خلال رحلة فعلية، فالرياح واتجاهها، والظروف الجوية، والارتفاع، ووزن الركاب والحمولة، كلها عوامل قد تؤثر في سرعة الطيران والمسافة المقطوعة.

ويُعد الوقود عاملاً مهماً أيضاً، لأن المروحية تحتاج إلى الاحتفاظ بكمية كافية منه لإكمال الرحلة والوصول إلى وجهتها مع مراعاة متطلبات السلامة، فمدة تشغيل كثير من المروحيات تتراوح بين ساعتين ونصف وخمس ساعات بخزان وقود واحد، لكن ذلك يختلف بحسب الطراز وظروف التشغيل.

وتتميز المروحيات بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً والتحليق في أماكن محدودة، ما يجعلها مناسبة لمهام الإنقاذ والإسعاف الجوي ومكافحة الحرائق والنقل العسكري، حتى عندما لا تكون السرعة القصوى هي الأولوية.

لا توجد مسافة واحدة يمكن تعميمها على جميع المروحيات خلال 30 دقيقة، فقد تقطع بعض الطرازات نحو 80 كيلومتراً، بينما تتجاوز المسافة 200 كيلومتر لدى المروحيات الأسرع، وفق السرعة وظروف الرحلة.