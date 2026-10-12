مهر رشيق من ألمانيا بنقوش فريدة يباع لمشترٍ في دبي

نادراً ما يرى المرء حصاناً بهذا الشكل؛ فقد أثار مهر صغير من ولاية براندنبورج الألمانية ضجة بفضل نقوشه المميزة، وبات سعره مرتفعاً. وتحظى مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت للمهر ذي اللون المختلط، الذي يحمل اسم «جيه-نيمون كيه»، بإقبال كبير. واكتسب المهر شهرة إضافية بعدما بيع في مزاد بمدينة فيينا مقابل 75 ألف يورو.

لكن ما الذي يميز هذا المهر الرشيق؟ يقول المربي شتيفن كريل: «اللون بلا شك»، موضحاً أن «جيه-نيمون كيه» يبدو إلى حد ما مثل كلب دلماسي أو حمار وحشي بنقوش دلماسية أو زرافة، وقال: «عندما رأيته مستلقياً على العشب للمرة الأولى، اعتقدت أنه كلب صغير. هكذا بدا لي».

ويقف الأشخاص الذين لا يعرفون الكثير عن الخيول مدهوشين أمام هذا الحصان الرائع. وقال كريل إن رد الفعل الذي يراه كثيراً هو «تدلي الفكوك إلى الأرض» من شدة الدهشة، وأضاف: «نعم، الجميع يندهشون كثيراً»، مضيفاً أن حتى الخيول الأخرى بدت مستغربة، إذ تحدق فيه في البداية باهتمام شديد، وكأنها تقول: «أوه، ما هذا؟».

ويوضح كريل أن إنتاج مهر بهذه النقوش المميزة يتطلب قدراً من الحظ، قائلاً: «تحتاج إلى قليل من الحظ». وكان الأب، الفحل «جينيوس»، العامل الأساسي وراء هذه النقوش المرقطة. ويحظى هذا الحصان القادم من هولندا بشعبية كبيرة بين المربين بوصفه فحلاً للتلقيح، بفضل نقوشه المميزة.

ولم يكن من المؤكد بالضرورة أن يرث المهر في النهاية النقوش المرقطة لأبيه. فعادة ما يسود اللون الرمادي في تحديد لون الفراء، قبل أن تظهر الصفات المرقطة. وقال كريل: «أعرف عدة معارف حاولوا الأمر نفسه، لكن لم ينتج عن ذلك أي مهر مرقط. فقد وُلد مرة مهر أشهب، ومرة أخرى مهر بني».

وسيظل المهر، الذي يبلغ عمره نحو خمسة أشهر، مع أمه لبضعة أسابيع أخرى، قبل فصله عنها. وبعد ذلك سيتحدد ما إذا كان سينتقل مباشرة إلى مالكه في دبي، أم سيخضع أولاً للتدريب في إحدى مزارع تربية الخيول في أوروبا.

ويثق المربي كريل في أن المهر الصغير لن ينقصه شيء، ويقول: «إنه أيضاً يتمتع بطباع جيدة، وليس من النوع الذي يخاف، بل يتقدم دائماً بثقة».

