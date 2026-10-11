القطط البرتقالية.. لغز علمي حيّر العلماء 60 عاماً

بعد أكثر من 60 عاماً من البحث، كشف علماء السر الجيني وراء الفراء البرتقالي للقطط، وفسّروا لماذا يظهر هذا اللون لدى الذكور أكثر من الإناث. والمفاجأة أن السبب لا يعود إلى طفرة تغيّر البروتين مباشرة، بل إلى حذف جزء من الحمض النووي يؤثر في نشاط أحد الجينات.

وتوصل فريقان بحثيان مستقلان إلى أن الفراء البرتقالي يرتبط بتغير في جين يُسمى Arhgap36، يقع على الكروموسوم X. وأظهرت النتائج أن خلايا الجلد المسؤولة عن نمو الفراء البرتقالي تنتج كمية من الحمض النووي الريبي (RNA) المرتبط بهذا الجين تزيد بنحو 13 مرة مقارنة بالخلايا لدى القطط غير البرتقالية.

وعلى عكس توقعات الباحثين، لم يقع التغيير في الجزء المسؤول عن ترميز البروتين، بل اكتشفوا حذفا في منطقة غير مشفّرة من الحمض النووي، يبلغ طوله نحو خمسة آلاف زوج قاعدي.

وفحص الباحثون 188 قطا، ووجدوا هذا الحذف لدى جميع القطط البرتقالية التي شملتها الدراسة، ما عزز الأدلة على علاقته بهذه السمة الوراثية.

لماذا تكون معظم القطط البرتقالية ذكورا؟

يكمن التفسير في الكروموسوم X. فالذكور يمتلكون عادة كروموسوم X واحدا، ولذلك يكفي أن يحمل هذا الكروموسوم التغير الجيني ليظهر اللون البرتقالي.

أما الإناث، فتمتلك كروموسومين X، أحدهما من الأب والآخر من الأم. وخلال نموها، يُعطَّل أحد الكروموسومين عشوائيا في كل خلية، ما يؤدي إلى ظهور بقع برتقالية وأخرى داكنة، كما في القطط السلحفاتية والكاليكو، التي تتميز الأخيرة أيضًا ببقع بيضاء.

وفي حالات نادرة، قد تكون الأنثى برتقالية بالكامل تقريبا إذا حمل كلا كروموسومي X التغير المسؤول عن اللون.

كيف يتحول الفراء إلى البرتقالي؟

وجد الفريق الياباني، بقيادة هيدهيرو توه من جامعة كيوشو، أن ارتفاع نشاط جين Arhgap36 يؤثر في إنتاج الأصباغ. إذ يتراجع إنتاج الإيوميلانين المسؤول عن الألوان الداكنة، بينما تزداد أهمية الفيوميلانين الذي يمنح الفراء درجات الأحمر والأصفر.

ونُشرت الدراستان في مجلة Current Biology، لتقدما تفسيرا جينيا وآلية محتملة وراء هذه الظاهرة.

هل يؤثر اللون في ذكاء القطط؟

رغم السمعة الطريفة للقطط البرتقالية على الإنترنت، لا توجد أدلة علمية تثبت أنها أقل ذكاءً من غيرها بسبب لون فرائها. كما لم تُظهر النتائج عواقب صحية سلبية واضحة مرتبطة بهذا التغير الجيني لدى القطط.