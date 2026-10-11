"باور بنك" يشعل النيران في طائرة هندية

شهدت رحلة جوية تابعة لشركة «إنديغو» كانت متجهة من دلهي إلى تشيناي حالة من الذعر، بعد اشتعال النيران في "باور بنك" (Power Bank) داخل حجرة الأمتعة العلوية، ما دفع الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط اضطراريًا في مدينة حيدر آباد.

وأظهر مقطع فيديو وثّقه أحد الركاب لحظات تصاعد ألسنة اللهب وتوهج النيران داخل حجرة الأمتعة، وسط حالة من الارتباك بين المسافرين الذين سارعوا إلى التعامل مع الموقف.

ووفقا للتقارير، تمكن طاقم الطائرة من السيطرة على الحريق وإخماده باستخدام طفايات الحريق المتوافرة على متنها، قبل تحويل مسار الرحلة إلى حيدر آباد.

وهبطت الطائرة بسلام في مطار المدينة، فيما أفادت التقارير بأن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، دون تسجيل إصابات.