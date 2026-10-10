سلحفاة عمرها 194 عاماً قد تحمل أدلة على كيفية إطالة العمر

أكد علماء أن طول عمر أقدم حيوان بري معروف في العالم، وهو سلحفاة ألدابرا العملاقة المسماة جوناثان والتي ​يقدر عمرها بنحو 194 عاما، قد يعزى إلى مزيج من السمات الجينية والقدرة على الحفاظ على عمل الأنظمة الخلوية الرئيسية بطريقة ‌أكثر شبابا.

من المعروف أن ​هذا النوع يعيش لأكثر من 100 عام، لكن جوناثان تجاوز هذا العمر بكثير. وأحضرت هذه السلحفاة إلى جزيرة سانت هيلينا النائية في جنوب المحيط الأطلسي وهي حيوان بالغ في عام 1882، على الأرجح من جزيرة ألدابرا المرجانية أو جزر سيشيل الجرانيتية، ويعيش الآن في حظيرة بمنزل بلانتيشن، مقر إقامة الحاكم.

وقال بنجامين فايسفيل الباحث المرتبط بمنظمة كاليل الذي قاد الدراسة التي نشرت يوم الأربعاء في دورية ساينس أدفانسز "يزعم أن سلاحف أخرى من ألدابرا عاشت مدة طويلة مثل جوناثان، لكنه يمتلك أكبر قدر من الأدلة الموثقة التي تدعم ⁠عمره".

ويدرس العلماء جوناثان لاستكشاف أسرار طول عمر هذا الحيوان المذهل، إذ حددوا تسلسل جينومه وحللوا أيضا الإبيجينوم، وهي العلامات الكيميائية التي تتحكم في تشغيل الجينات وإيقافها.

وقال فايسفيل "وجدنا تغييرات في جينوم جوناثان في المسارات المرتبطة بطول العمر، مثل إصلاح الحمض النووي ووظيفة الميتوكوندريا وتنظيم الأنسولين ووظيفة التيلوميرات".

الميتوكوندريا هياكل تعرف بأنها "محطة توليد الطاقة" للخلية. أما الأنسولين فهو هرمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق السماح له ‌بالدخول إلى خلايا الجسم لتوليد الطاقة. والتيلوميرات هي أغطية واقية في نهايات الكروموسومات، وهي الهياكل التي تحمل المعلومات الجينية داخل نوى الخلايا.

وقارن الباحثون بين الإبيجينوم لدى جوناثان بأربع سلاحف ألدابرا أخرى تراوحت أعمارها بين صغار السلاحف والبالغات المسنة. وبينما كانوا يتظاهرون بأنهم سيطعمون جوناثان، انتظروا حتى بدأ يعض الهواء، ‌ثم فتحوا فمه بقوة بيد ترتدي قفازا وكشطوا تحت لسانه باستخدام أدوات متخصصة. وتقيد سلطات سانت ‌هيلينا سحب عينات الدم لتفادي مخاطر العدوى.

ولشرح النتيجة، شبّه فايسفيل الجينوم بكتاب للطهي والإبيجينوم بملاحظات مكتوبة بخط اليد على الهوامش.

وقال فايسفيل "مع تقادم ‌كتاب الطهي، تصبح قراءة هذه الملاحظات بوضوح أكثر صعوبة".

وحدد ‌الباحثون 287 جينا ذات متغيرات فريدة لدى جوناثان، بما في ذلك بعض الجينات المرتبطة بقمع الأورام وإصلاح الحمض النووي. كما تحمل السلحفاة نسخا إضافية من جين يشفر بروتينا يطارد الخلايا المسنة والخلايا ​السرطانية.

* العملاق اللطيف

يقول الطبيب البيطري ‌الذي يعالج السلحفاة منذ فترة طويلة والمؤلف المشارك ​في الدراسة جو هولينز إنه عندما كان جوناثان أصغر سنا، ⁠كان معروفا بسلوكه المشاغب، بما في ذلك قلب الكراسي والاستلقاء على كرات الكروكيه. ومنذ ذلك الحين، تسببت إعتام عدسة العين في إصابته بالعمى شبه التام. ويصف هولينز جوناثان اليوم بأنه "عملاق لطيف".

ويعد تحديد المدة التي يمكن أن تعيشها السلاحف العملاقة أمرا صعبا، نظرا لندرة السجلات التاريخية الموثوقة ​ولأن العديد منها يعيش أطول من الباحثين ⁠أنفسهم.

وكان حفظ السجلات قبل القرن ⁠العشرين يمثل مشكلة أيضا. ففي حين يمكن تقدير عمر السلحفاة الصغيرة من خلال حلقات النمو الموجودة على الصفائح التي تشكل صدفة الحيوان، فإن تحديد عمر البالغين أكثر صعوبة.

ولم تشمل الدراسة الجديدة سوى سلحفاة واحدة مسنة بشكل استثنائي، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت السمات ⁠التي تم تحديدها لدى جوناثان فريدة من نوعها أم أنها شائعة بين السلاحف طويلة العمر.

وقال فايسفيل "لا يمكننا الجزم بأن ما توصلنا إليه هو السبب وراء طول عمره".

وربما ساهمت العوامل البيئية أيضا في ذلك، إذ يعيش جوناثان على جزيرة استوائية، ويتبع نظاما غذائيا مثاليا يديره بعناية أطباء بيطريون مدربون.

وتتطابق نتائج البحث بشكل عام مع الأنماط الموثقة في دراسات الأشخاص ذوي العمر الطويل للغاية، مما يشير إلى أن بعض آليات الشيخوخة قد تكون مشتركة بين الأنواع.

وأشار فايسفيل إلى أن دراسة حديثة أجريت على امرأة تبلغ من العمر 117 عاما كشفت ‌عن وظيفة ميتوكوندريا فعالة بشكل غير عادي، وهو ما يعكس بعض النتائج التي تم التوصل إليها لدى جوناثان.

شهية نهمة

قال هولينز إنه على الرغم من عمره، لا ​يزال جوناثان يتمتع بشهية نهمة، إذ يرفع رأسه ويمد رقبته الطويلة عندما ينادي عليه الطبيب البيطري.

وأضاف هولينز "أعلم أنه يعرفني، ويعرف صوتي وطريقة تعاملي معه، وأعلم أيضا أن هذا ليس حبا من جانبه، بل إدراكا لوصول وليمة... ومع ذلك، بالطبع، لا أمانع. فأنا أكن له عاطفة كبيرة".

وتابع "إنه رمز بارز. أعلم أن كلمة أيقونة مستهلكة، لكن موسوعة جينيس للأرقام القياسية منحته هذا العام لقب أيقونة".

وعاش جوناثان، المحبوب من سكان الجزيرة، ​خلال الحربين العالميتين وصعود وسقوط إمبراطوريات.

وقال هولينز "إنه رمز للمرونة ‌وطول العمر والتحمل، ووجود مستمر عبر الأحداث التاريخية الكبرى".