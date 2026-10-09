زر صغير يغيّر تبريد سيارتك.. هل تستخدمه بشكل صحيح؟

تضم لوحة التحكم في السيارات أزرارا قد يستخدمها السائقون يوميا دون معرفة الطريقة المثلى للاستفادة منها، ومن بينها زر تدوير الهواء داخل المقصورة، الذي يحمل عادة رمز سيارة وسهم منحني. ورغم بساطة وظيفته الظاهرية، فإن استخدامه في الوقت المناسب يمكن أن يساعد على تبريد السيارة بكفاءة أكبر، خصوصًا خلال الأيام الحارة.

كيف يعمل زر تدوير الهواء؟

يتيح هذا الزر لنظام التكييف إعادة استخدام الهواء الموجود داخل المقصورة بدلًا من سحب الهواء الخارجي باستمرار. وعند تفعيله، تقل كمية الهواء الجديد التي تدخل إلى السيارة، وفقًا لتصميم نظام التهوية فيها.

وتظهر أهمية هذه الخاصية بوضوح عند تشغيل السيارة بعد وقوفها تحت أشعة الشمس؛ إذ تكون المقصورة شديدة الحرارة، وقد يستغرق خفض درجة حرارتها بعض الوقت. وبعد طرد الهواء الساخن وبدء خروج الهواء البارد من فتحات التكييف، يساعد تدوير الهواء الداخلي على إعادة تبريد الهواء الموجود داخل المقصورة، بدلًا من الاستمرار في إدخال هواء خارجي أكثر سخونة.

كما يمكن أن يساعد استخدام هذه الخاصية على تقليل الحمل على نظام التكييف في ظروف معينة، وقد يحسن كفاءة التبريد، لكن مقدار الفائدة يختلف بحسب السيارة والطقس وتصميم نظام التكييف.

متى يُفضّل تشغيله؟

يكون تدوير الهواء مفيدا في الأجواء الحارة، وعند الرغبة في تبريد المقصورة بسرعة، وكذلك عند القيادة في مناطق يكثر فيها الغبار أو الروائح الخارجية، لأنه يقلل دخول الهواء من الخارج، وإن لم يكن بديلًا عن نظام ترشيح الهواء.

لكن استخدامه المستمر ليس الخيار الأفضل في جميع الظروف. فعندما يكون عدد الركاب كبيرًا أو ترتفع الرطوبة داخل السيارة، قد يؤدي تقليل دخول الهواء الخارجي إلى تراكم الرطوبة وزيادة احتمالات تكوّن الضباب على النوافذ.

وفي هذه الحالة، يُفضّل السماح بدخول الهواء الخارجي واستخدام وضع إزالة الضباب وفقًا لتعليمات السيارة، بما يساعد على تحسين الرؤية وسلامة القيادة.

هل يجب تشغيله طوال الرحلة؟

لا توجد قاعدة واحدة تناسب جميع السيارات والظروف. ففي الطقس الحار، يمكن تشغيل تدوير الهواء بعد بدء تبريد المقصورة، بينما قد يكون إدخال الهواء الخارجي مناسبًا في الأجواء المعتدلة أو عندما تتطلب الظروف تجديد الهواء داخل السيارة.