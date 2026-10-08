لماذا نرى السماء مظلمة رغم وجود مليارات النجوم؟

قد تبدو ظلمة السماء ليلا أمرا طبيعيا لا يحتاج إلى تفسير، لكن هذا المشهد البسيط يخفي وراءه واحدا من أقدم الألغاز في علم الكونيات، فإذا كان الكون لا نهائيا وممتلئا بالنجوم، فلماذا لا تضيء النجوم كل جزء من السماء؟

الإجابة تقود إلى حقيقة أكثر إثارة، وهي أن الظلام الذي نراه بين النجوم يمثل أحد الأدلة على أن الكون يتمدد، وأن له عمرا محدودا، وأن الضوء نفسه يحتاج إلى وقت كي يصل إلينا.

مفارقة أولبرز.. عندما أصبح الظلام لغزا علميا

تعود جذور هذا التساؤل إلى ما يُعرف بـمفارقة أولبرز، التي ارتبطت بعالم الفلك الألماني هاينريش فيلهلم أولبرز في القرن التاسع عشر.

فوفقا للتصور القديم لكون لا نهائي وثابت ومليء بالنجوم، كان ينبغي أن ينتهي كل خط نظر في السماء عند نجم ما، وبذلك، كان من المفترض أن تكون السماء ليلا شديدة السطوع، لا أن تبدو مظلمة كما نراها.

حاول أولبرز تفسير الظاهرة بافتراض وجود غبار بين النجوم يحجب الضوء القادم من الأجرام البعيدة، لكن هذا التفسير لم يصمد طويلا، إذ إن الغبار الذي يمتص الضوء كان سيسخن تدريجيا، ثم يعيد إطلاق الطاقة على هيئة إشعاع، ما يعني أنه لن يظل قادرا على تفسير ظلمة السماء.

تمدد الكون يغيّر شكل الضوء

جاء الحل مع فهم العلماء لطبيعة الكون المتوسع، فعندما يتمدد الفضاء، تتمدد معه الموجات الضوئية التي تعبره، فتزداد أطوالها الموجية وتنخفض طاقتها، وتُعرف هذه الظاهرة باسم الانزياح الأحمر الكوني.

وهذا يعني أن الضوء المرئي القادم من مجرات بعيدة جدا يمكن أن يتحول، خلال رحلته التي تستغرق مليارات السنين، إلى إشعاع تحت أحمر أقل طاقة، فلا يعود مرئيا للعين البشرية.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ يؤدي تمدد الكون أيضا إلى توزيع الفوتونات على مساحة متزايدة باستمرار، ما يجعل ضوء الأجرام البعيدة يصل إلى الأرض أكثر خفوتا مما كان سيبدو عليه في كون ثابت.

عمر الكون يضع حدا لما يمكننا رؤيته

هناك عامل آخر يفسر ظلمة السماء، وهو أن الكون ليس أبديا، ويُقدّر عمر الكون بنحو 13.8 مليار سنة، وبما أن الضوء لا ينتقل بسرعة لا نهائية، فإننا لا نستطيع رؤية كل ما يوجد في الكون، بل فقط الأجرام التي أتيح لضوئها الوقت الكافي للوصول إلينا.

وهناك نجوم ومجرات تقع خارج حدود الكون المرئي، وقد يكون ضوؤها في طريقه إلينا، لكنه لم يصل بعد.

وبعبارة أخرى، عندما ننظر إلى السماء، فإننا لا نرى الكون كله، بل نرى جزءا محدودا منه، ونرى بعض أجرامه كما كانت في الماضي.

السماء ليست مظلمة تماما

ورغم أن العين البشرية ترى الفضاء مظلما، فإن الكون ليس خاليا من الإشعاع. وتكشف أجهزة الرصد عن توهج خافت يملأ الكون، يُعرف باسم إشعاع الخلفية الكونية الميكروي، وهو بقايا إشعاع قديم يعود إلى المراحل المبكرة جدا من عمر الكون، عندما برد بما يكفي لتتشكل الذرات.

ومع استمرار تمدد الكون لمليارات السنين، تمددت أطوال موجات هذا الإشعاع وانخفضت طاقته، حتى أصبح اليوم مرتبطا بدرجة حرارة تبلغ نحو 2.7 كلفن، أي قرابة 270 درجة مئوية تحت الصفر.

لكن هذا الإشعاع يقع في نطاق الموجات الميكروية، لذلك لا تستطيع العين البشرية رؤيته، وتحتاج دراسته إلى مراصد وأجهزة متخصصة.

ظلام السماء.. نافذة على تاريخ الكون

تكشف ظلمة السماء إذن عن أكثر مما يبدو للوهلة الأولى، فهي ليست مجرد غياب للضوء، بل نتيجة طبيعية لتفاعل عدة عوامل كونية، تمدد الفضاء، والانزياح الأحمر، والعمر المحدود للكون، وسرعة الضوء المحدودة، وأعمار النجوم نفسها.

المساحات السوداء التي تفصل بين النجوم لا تمثل فراغا بلا معنى، بل تحمل في حد ذاتها معلومات عن تاريخ الكون وتطوره. وفي كل مرة ننظر فيها إلى سماء ليلية مليئة بالنجوم، فإننا لا نرى مجرد نقاط مضيئة وسط الظلام، بل نرى آثار ضوء قطع مسافات هائلة عبر كون يتغير باستمرار.