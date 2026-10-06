ناسا تفتح خزائنها للقمر.. صفقة صواريخ بـ30 مليار دولار

تستعد وكالة «ناسا» للإعلان عن صفقة ضخمة لشراء صواريخ فضاء لصالح مشروع بناء قاعدة دائمة على سطح القمر بتكلفة تبلغ 30 مليار دولار. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاستراتيجية الجديدة لوكالة ناسا تأتي في الوقت الذي تعاني فيه صناعة الفضاء من نقص في الصواريخ في ظل زيادة الطلب عليها.

لكن الوكالة تأمل في تجاوز عنق الزجاجة بالنسبة للصواريخ من خلال شراء مجموعة متنوعة منها، بما يتيح خيارات مختلفة لتوصيل شحناتها إلى سطح القمر.

ونقلت بلومبرغ عن كارلوس جارسيا جالان، مدير برنامج قاعدة القمر في وكالة ناسا، قوله في مقابلة معها: «نقيم الأمور مثل قيام ناسا بشراء كمية من الصواريخ التي يمكن أن تخدم كل احتياجات قاعدتنا القمرية... قد نعلن في المستقبل القريب عن المجموعة الأولى من حزمة المشتريات» المستهدفة. ويذكر أن المرحلة الأولى من مشروع إقامة قاعدة دائمة لاستضافة مجموعة من البشر للعمل والحياة على سطح القمر بدأت بالفعل، حيث تخطط وكالة ناسا لإرسال مركبات هبوط وروبوتات جوالة لاستكشاف مواقع وموارد القمر خلال 2028.

