ميلوني تحصّن صوتها من الذكاء الاصطناعي

أربع ثوانٍ فقط بصوت جورجيا ميلوني تحولت إلى جزء من معركة أكبر على الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي.

رئيسة الوزراء الإيطالية قالت في مقطع قصير مرتين: «أنا جورجيا ميلوني»، ثم تقدمت بطلب لتسجيله علامة تجارية لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، في محاولة لمنح صوتها حصانة قانونية إضافية من التزييف والاستنساخ.

والعبارة ليست عابرة في مسيرة ميلوني، فقد التصقت بها منذ تجمع سياسي عام 2019، قبل أن تصبح عنواناً لسيرتها الذاتية وتتحول إلى مقطع موسيقي واسع الانتشار.

لكن ما كان شعاراً سياسياً صار اليوم خط دفاع.

فميلوني سبق أن وجدت نفسها في مواجهة صور مزيفة مولدة بالذكاء الاصطناعي، بينها محتوى مفبرك وصل إلى القضاء الإيطالي. ومع تطور تقنيات «ديب فيك»، لم يعد الخطر في صورة مزيفة فقط، بل في صوت يمكن نسخه، وتصريح يمكن اختلاقه، ومقطع قد ينتشر خلال دقائق وكأنه حقيقي.

والمفارقة أن الأدوات نفسها التي باتت قادرة على تقليد الصوت خلال لحظات، تضع السياسيين والمشاهير أمام تحدٍ جديد: كيف يثبت الإنسان أن الصوت الذي يسمعه العالم هو صوته فعلاً؟

تسجيل الصوت، إذا حصل على الموافقة، لن يمنع التكنولوجيا من تقليده، لكنه قد يمنح ميلوني أداة إضافية لملاحقة الاستخدام المضلل.

وهكذا اختارت أن تبدأ من أكثر ما يعرّف بها: صوتها.

أربع ثوانٍ فقط.. لكنها تكشف كيف تحولت الهوية نفسها إلى شيء يحتاج إلى الحماية.

