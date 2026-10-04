للمسافرين بالطائرة.. قاعدة الـ5 دقائق التي يخطئ فيها الجميع

دقائق قليلة قبل الصعود إلى الطائرة قد تكون كفيلة بتجنب تأخيرات مزعجة وتعطيل حركة مئات المسافرين، وفقا لنصيحة يقدمها خبراء في مجال الطيران.

يعتقد كثير من المسافرين أن الرحلة تبدأ فعليا بمجرد دخول الطائرة، إلا أن مضيفي طيران يرون أن الاستعداد الجيد يبدأ قبل ذلك بدقائق، وتحديدا عند بوابة الصعود.

وكشف خبراء عن قاعدة بسيطة أطلقوا عليها "قاعدة الخمس دقائق"، تتمثل في تجهيز كل ما قد يحتاجه المسافر أثناء الرحلة قبل التوجه إلى الطائرة، بدلا من البحث عنه بعد الصعود والتسبب في تعطيل حركة الركاب.

وقالت ساسكيا جاكسون، وهي مضيفة طيران سابقة تحولت إلى مستشارة سفر، إن المسافر الذي يعرف مسبقا أنه سيحتاج إلى سماعات الرأس أو كتاب أو دواء، عليه إخراج هذه الأغراض من حقيبة اليد أو الحقيبة الشخصية قبل الصعود.

وأوضحت أن هذه الخطوة البسيطة تسمح للمسافرين خلفه بمواصلة التحرك، بدلا من اضطرارهم إلى الانتظار في الممر بينما يبحث أحد الركاب عن أغراضه.

ثوانٍ قليلة قد تؤخر رحلة كاملة

ولا تقتصر النصيحة على ترتيب الأغراض الشخصية، إذ يُنصح أيضا بتجهيز جواز السفر وبطاقة الصعود إلى الطائرة بحيث تكون جاهزة للمسح عند الوصول إلى البوابة.

وقالت صوفي فانكاينيغيم، وهي مضيفة طيران سابقة، إن "بضع ثوانٍ من التردد" إذا تكررت لدى مئات المسافرين يمكن أن تتحول في النهاية إلى تأخير في موعد مغادرة الرحلة.

وتشير هذه النصائح إلى أن عملية الصعود إلى الطائرة تمثل مرحلة حاسمة في الالتزام بموعد الإقلاع، إذ يمكن لتصرفات صغيرة من عدد كبير من المسافرين أن تتسبب في اختناقات تؤثر في الرحلة بأكملها.

"الطائرة ليست مجرد حافلة في السماء"

وترى فانكاينيغيم أن جزءا كبيرا من مشكلات السفر الجوي يرتبط في الوقت الحالي بسلوك المسافرين وآداب التعامل داخل الطائرة.

وقالت: "الطائرة ليست مجرد حافلة في السماء، إنها مدينة مؤقتة"، مشيرة إلى أن أفضل الرحلات ليست بالضرورة تلك التي تسير وفق الجدول الزمني فحسب، وإنما تلك التي يتعامل فيها الركاب مع بعضهم بعضا باحترام.

وأضافت أن تجربة السفر الجوي تصبح أفضل عندما يتوقف المسافرون عن النظر إلى الآخرين باعتبارهم عوائق، وينظرون إليهم باعتبارهم "مسافرين يشاركونهم الرحلة".

وبحسب الخبراء، فإن الالتزام بهذه الخطوات البسيطة قبل الصعود، تجهيز الوثائق، وإخراج الأغراض الضرورية، والاستعداد للصعود بسرعة، قد يوفر وقتا ثمينا، ويجعل تجربة السفر أكثر سلاسة لجميع الركاب.