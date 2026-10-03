ديناصور بـ 4 أجنحة.. لغز جديد عن أصل الطيران





اكتشف العلماء في شمال شرق الصين ديناصوراً صغيراً بأربعة أجنحة، يبلغ طوله نحو 57 سنتيمتراً، في حفرية محفوظة بصورة استثنائية، لتضيف هذه العينة تفاصيل جديدة إلى قصة تطور الطيران لدى الديناصورات. وينتمي الحيوان إلى مجموعة الميكرورابتورات، وهي ديناصورات صغيرة مكسوة بالريش امتلكت أطرافاً مهيأة للطيران أو الانزلاق، لكن تحليل صفاتها التشريحية يكشف مساراً مختلفاً في تطور هذه القدرات مقارنة بسلالة الطيور.

الديناصور، الذي أطلق عليه الباحثون اسم «نوريلرابتور بارسبولدي»، ينتمي إلى مجموعة الميكرورابتورات المفترسة، وحُفظ هيكله العظمي بصورة استثنائية. وتشير أسنانه ومخالبه المنحنية إلى أنه كان صيادًا صغيرًا يتغذى على فرائس مثل الثدييات المبكرة والسحالي والبرمائيات وصغار الديناصورات.

لكن أهمية الاكتشاف لا تتعلق بحجمه أو نظامه الغذائي بقدر ما ترتبط بطريقة تطور الطيران. فقد امتلكت الميكرورابتورات ريشا وأجنحة، لكنها لم تكن أسلاف الطيور الحديثة، بل كانت تنتمي إلى فرع تطوري قريب منها.

ودرس فريق الباحثين 194 تغيرا تشريحيا ظهرت خلال تطور الميكرورابتورات، ووجد أن نحو 30% منها ظهرت أيضًا في سلالة الطيور. وشملت هذه السمات وجود الريش، وتغيرات في بنية الجذع، وأطراف أمامية قوية نسبيًا، إلى جانب اختلافات في طول عظام الجناح.

واللافت أن هذه الصفات لم تظهر بالترتيب نفسه في المجموعتين. ويرى الباحثون أن هذا الاختلاف في التسلسل يدعم احتمال تطور بعض آليات الطيران بشكل مستقل لدى الميكرورابتورات والطيور المبكرة، في مثال على التطور المتقارب.

أما طريقة طيران هذا الديناصور، فمن المرجح أنها لم تكن مطابقة لطيران الطيور الحديثة. وتشير التفسيرات إلى أنه ربما جمع بين الانزلاق والرفرفة، وكان ينطلق من المنحدرات أو التلال بدلًا من تسلق الأشجار ثم القفز منها.

كما قد تكون الأجنحة الخلفية ساعدته على الحفاظ على التوازن، والكبح، وتنفيذ انعطافات حادة أثناء مطاردة فريسته. وربما أدت هذه الأجنحة وظائف أخرى، مثل الاستعراض أو المساعدة في تدفئة البيض.

يضيف اكتشاف ديناصور صغير بأربعة أجنحة في شمال شرق الصين أدلة جديدة إلى احتمال أن السمات المرتبطة بالطيران تطورت بشكل مستقل في أكثر من مجموعة من الديناصورات. ويحمل الحيوان اسم «نوريلرابتور بارسبولدي»، وقد حُفظت حفرية هيكله بصورة استثنائية، وينتمي إلى مجموعة الميكرورابتورات المفترسة، مع أسنان ومخالب منحنية بوضوح. ونُشرت نتائج الدراسة في 29 سبتمبر 2026 في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز».