زراعة أجزاء من مخ بشري في رأس فأر لعلاج الأمراض العصبية

أجرى فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تجربة علمية فريدة من نوعها، حيث قاموا بزراعة أنسجة من مخ بشري داخل رؤوس فئران مع توصيلها بالشبكات العصبية لتلك القوارض، بهدف البحث عن علاجات للعديد من المشكلات والأمراض العصبية التي تتطلب استزراع أنسجة من المخ البشري في المختبرات العلمية وإخضاعها لبحوث وتجارب دوائية مختلفة.



ويقول الباحث سيرجيو باسكا المتخصص في طب الأعصاب بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن تلك الحيوانات الهجينة تشكل فرصة غير مسبوقة لاختبار أدوية معينة ودراسة أمراض ناجمة عن نمو المخ بشكل غير طبيعي مثل الشلل الدماغي، مضيفاً في تصريحات للموقع الإلكتروني Nature المتخصص في البحوث العلمية: «لدينا الآن منظومة قوية للغاية لفهم طريقة تفرد العقل البشري والتعرف على الأمراض المختلفة التي يصاب بها».

ورغم أن فكرة زراعة خلايا أو أنسجة بشرية داخل رؤوس الحيوانات قد يثير شعوراً بالقلق أو يطرح قضايا جدلية لدى البعض، يؤكد باسكا أن الباحثين المشاركين في الدراسة اتخذوا إجراءات احترازية عديدة قبل تنفيذ التجربة، كما أن هذه الدراسة تخضع لرقابة لجان أخلاقية مستقلة متخصصة في مجال الأبحاث البيولوجية، وأوضح أن الهدف من هذه الدراسة ليس «فئراناً فائقة الذكاء، ولكن الغرض يتمثل في دراسة خلايا المخ البشري في بيئة واقعية داخل جسم حي، حتى يتسنى فهم المنظومة العصبية للإنسان والأمراض التي يمكن أن تصاب بها».