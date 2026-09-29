سمكة قرش تائهة تجذب الأنظار

ضلت سمكة قرش طريقها إلى قناة مائية في مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية، وسط جهود السلطات لإرشادها للعودة إلى البحر المفتوح، ما جذب أنظار المتفرجين، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء السبت.

ويُعتقد أن سمكة القرش، التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار ونصف المتر، من نوع القرش النحاسي، ورصدت لأول مرة يوم 18 سبتمبر الجاري.

ونشرت السلطات خمسة قوارب ونافثات مائية لتوجيهها إلى البحر المفتوح، لكن دون جدوى، ولم يتمكن الخبراء من تفسير سبب عدم عودتها تلقائياً.

وأُطلق على سمكة القرش اسم «بوكهانجي»، المشتق من الاسم الكوري للميناء الشمالي في بوسان، حيث ظلت عالقة لأكثر من 10 أيام.

ووفقاً للتقارير، زار القناة أكثر من 600 ألف شخص لمشاهدتها.

وتعتزم السلطات إجراء محاولة أخرى في غضون الأيام المقبلة لإعادتها إلى البحر المفتوح، وتخطط هذه المرة لاستخدام شبكة صُنعت خصيصاً لهذا الغرض.

