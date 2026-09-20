لماذا لا يجب ربط الأشرطة بحقيبتك عند السفر؟

قد تبدو الأشرطة الملونة التي يربطها المسافرون بمقابض حقائبهم فكرة ذكية، خصوصاً عند الوصول إلى صالة استلام الأمتعة، حيث تتشابه عشرات الحقائب في الشكل واللون، لكن أحد العاملين في مناولة الأمتعة حذر من أن هذه الإضافة البسيطة قد تتسبب في مشكلات خلال رحلة الحقيبة قبل أن تصل إلى صاحبها.

ونقلت مجلة «RSVP Live» الأيرلندية عن أحد العاملين في مناولة الأمتعة بمطار دبلن تحذيره من ربط الأشرطة بالحقائب عند تسجيلها للسفر.

وأوضح أن الأشرطة التي يضعها المسافرون بهدف تمييز حقائبهم «يمكن أن تسبب مشكلات عند فحص الحقيبة في صالة الأمتعة»، مضيفًا أنه إذا تعذر على نظام الفحص قراءة الحقيبة تلقائيًا، فقد تنتقل إلى المعالجة اليدوية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخرها وربما عدم لحاقها بالرحلة.

وتوصي إدارة مطار دبلن رسميًا أيضًا بربط أي أشرطة سائبة لتجنب تعلقها أثناء التعامل مع الحقيبة، كما تطلب من المسافرين إزالة جميع بطاقات وملصقات السفر القديمة قبل تسليم الأمتعة.

وتكمن أهمية هذه النصيحة في أن الأمتعة المسجلة تمر عبر أنظمة آلية للتعامل معها وتوجيهها، ولذلك فإن وجود أجزاء أو ملصقات قد تتداخل مع عملية الفحص يمكن أن يضيف خطوة يدوية إلى مسار الحقيبة، وهو ما قد يستهلك وقتًا إضافيًا.

ولم تتوقف نصائح عامل الأمتعة عند الأشرطة. فقد حذر أيضًا من ترك الملصقات القديمة على الحقيبة، لأنها قد تسبب ارتباكًا أثناء عملية المسح، ونصح بوضع الحقيبة بحيث تكون عجلاتها إلى الأعلى عند تسليمها، لتقليل احتمال تعرضها للتلف.

أما النصيحة الأكثر غرابة، فتتعلق بالمرزبان، وهي حلوى مصنوعة من اللوز المطحون والسكر، إذ قال العامل إن كثافته قد تكون مشابهة لكثافة بعض المواد المتفجرة، ما قد يؤدي إلى إخضاع الحقيبة للفحص الأمني.