أسباب مفاجئة وحل بسيط.. لماذا يعلق ناقل الحركة الأوتوماتيكي P؟

قد تتفاجأ يوماً بأن ناقل الحركة الأوتوماتيكي في سيارتك لا يتحرك من وضع التوقف (P)، رغم ضغطك على دواسة الفرامل ومحاولتك تغيير وضعه. ورغم أن المشكلة قد تبدو للوهلة الأولى مرتبطة بناقل الحركة نفسه، فإن أسبابها قد تكون أبسط مما تتوقع، بدءًا من خلل في نظام قفل تغيير التروس أو مفتاح مصابيح الفرامل، وصولًا إلى طريقة ركن السيارة على المنحدرات.

ويعتمد ناقل الحركة الأوتوماتيكي على نظام يُعرف باسم قفل تغيير التروس، وظيفته منع تحريكه من وضع P إلى وضع آخر من دون الضغط على دواسة الفرامل. وإذا تعطل هذا النظام، أو لم تصله الإشارة التي تؤكد الضغط على الفرامل، فقد يبقى ناقل الحركة عالقًا في وضع التوقف.

ومن الأسباب المحتملة أيضًا وجود مشكلة في مفتاح مصابيح الفرامل. فإذا كان المفتاح مهترئًا ولا يعمل بصورة صحيحة، فقد لا تضيء مصابيح الفرامل، وفي الوقت نفسه لا يتلقى ناقل الحركة الإشارة اللازمة للسماح بالخروج من وضع P.

وقد تكون المشكلة مرتبطة أيضا بكابل ناقل الحركة أو الوصلة التي تنقل حركة ذراع ناقل الحركة، فتراكم الأوساخ والشحوم والرطوبة، أو تعرض بعض هذه الأجزاء للتآكل، قد يعيق حركتها. وفي بعض الحالات، تظهر المشكلة بشكل أوضح عندما تكون السيارة باردة بعد توقفها لساعات، قبل أن تصبح الحركة أسهل مع ارتفاع درجة الحرارة ولين الشحوم.

كما يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى سائل ناقل الحركة إلى صعوبة في تغيير الوضعيات، لكنه غالبًا ما يكون مصحوبًا بعلامات أخرى، مثل بطء استجابة القير أو خشونة واضحة أثناء تبديل التروس، لذلك، فإن ظهور أكثر من عرض في الوقت نفسه يستدعي فحص ناقل الحركة ومستوى سائل ناقل الحركة.

طريقة ركن السيارة

هناك سبب آخر قد يفاجئ كثيرًا من السائقين وهو طريقة ركن السيارة على منحدر.

عند وضع القير على P بينما تكون السيارة على منحدر، يمكن أن ينتقل وزنها إلى آلية القفل داخل ناقل الحركة، وهي قطعة ميكانيكية تُعرف باسم ذراع التثبيت (Parking Pawl)، وظيفتها منع السيارة من التدحرج.

ويزداد الضغط عليها إذا رفعت قدمك عن دواسة الفرامل قبل تفعيل فرامل التوقف. وعندما يتحمل ذراع التثبيت وزن السيارة، قد يصبح تحريك ناقل الحركة من وضع P صعبًا.

ولتقليل هذا الضغط، يوصي الخبراء بتفعيل فرامل التوقف أولًا عند ركن السيارة على منحدر، ثم وضع ناقل الحركة على P قبل رفع القدم عن دواسة الفرامل. بهذه الطريقة تتحمل فرامل التوقف وزن السيارة بدلًا من تحميله على آلية قفل ناقل الحركة.

ماذا تفعل إذا علق ناقل الحركة؟

إذا وجدت ناقل الحركة عالقًا على P، فلا تحاول تحريكه بالقوة. تحتوي معظم السيارات على آلية مخصصة لتجاوز قفل ناقل الحركة، تُعرف باسم Shift Lock Release، غالبًا توجد هذه الآلية تحت غطاء صغير بالقرب من ناقل الحركة، ويمكن استخدامها لتحرير القفل يدويًا. وفي بعض السيارات التي يكون ناقل الحركة فيها مثبتًا على عمود التوجيه، قد يوجد زر أو فتحة للتحرير في الجزء العلوي أو السفلي من العمود، لكن مكان وطريقة استخدام آلية التحرير يختلفان من سيارة إلى أخرى، لذلك يُنصح بالرجوع إلى دليل المالك قبل استخدامها.



