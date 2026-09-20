نصائح للسائقين.. تدابير مهمة لترشيد استهلاك الوقود

أكد نادي السيارات ADAC الألماني إنه يمكن ترشيد استهلاك الوقود من خلال اتخاذ التدابير المهمة التالية:

- التسارع بخفة واختيار التعشيقة مبكرا، ويُفضل عند حوالي 2000 دورة في الدقيقة، ثم الحفاظ على السرعة المطلوبة بأقل سرعة دوران ممكنة للمحرك.

- تجنب القيادة بسرعة عالية؛ لأنها تستهلك وقودا أكثر بكثير، وذلك بسبب زيادة مقاومة الهواء.

- عند الكبح ينبغي استخدام فرامل المحرك لأطول فترة ممكنة. وعند السير ببطء نحو إشارة مرور حمراء، ينبغي ترك السيارة في وضع القيادة.

- ينبغي فحص ضغط هواء الإطارات بانتظام، مع مراعاة الوصول إلى الحد الأعلى للنطاق الموصى به (الموجود على غطاء خزان الوقود أو في دليل المالك).

- إزالة الأمتعة غير الضرورية من السيارة، وكذلك إزالة صناديق السقف والملحقات الأخرى بمجرد انتهاء استخدامها؛ نظرا لأن الحمولة الزائدة تُزيد من استهلاك السيارة للوقود.

- استخدام مكيف الهواء والتدفئة باعتدال؛ لأنهما يُزيدان أيضا من استهلاك الوقود.