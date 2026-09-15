ليست الصينية ولا اليابانية.. ماهي أصعب لغة في العالم؟

تُعد لغة نافاهو (Navajo)، المعروفة لدى أبنائها باسم "ديني بيزاد" (Diné Bizaad)، واحدة من أكثر اللغات تعقيدا وإثارة لاهتمام علماء اللغة، ليس فقط بسبب نظامها الصوتي الفريد، وإنما أيضا بسبب بنيتها النحوية التي تجعل من تعلمها تحديا استثنائيا حتى بالنسبة للدارسين المتمرسين.

وتتجاوز أهمية نافاهو صعوبة تعلمها، فهي تمثل جزءا أساسيا من الهوية الثقافية لشعب النافاهو، وتحمل في بنيتها اللغوية تصورا خاصا للعالم والعلاقات بين الإنسان والطبيعة والأشياء.

أصوات ونبرات تغير المعنى

يواجه المتعلمون منذ البداية نظاما صوتيا شديد التعقيد، فاللغة تستخدم أربع نبرات صوتية رئيسية، المرتفعة والمنخفضة والصاعدة والهابطة، ويمكن لاختلاف النبرة أن يغيّر معنى الكلمة بالكامل.

كما تضم اللغة أكثر من 33 صوتا صامتا و12 صوتا متحركا، من بينها أصوات أنفية وأخرى مزماريّة، ما يجعل نطقها تحديا كبيرا بالنسبة إلى المتحدثين بلغات مثل الإنجليزية والفرنسية.

ولا يقتصر الأمر على حفظ الكلمات، إذ يحتاج المتعلم إلى إعادة تدريب جهازه النطقي للتعامل مع منظومة أصوات تختلف بصورة واضحة عن تلك الموجودة في كثير من اللغات الأوروبية.

كلمة واحدة قد تحمل معنى جملة كاملة

تكمن إحدى أكثر خصائص نافاهو إثارة في كونها لغة متعددة التركيب، حيث يمكن للكلمة الواحدة أن تتضمن معلومات تكفي للتعبير عن جملة كاملة.

وتزداد الصعوبة عند التعامل مع الأفعال، إذ لا يُستخدم فعل واحد بالضرورة للتعبير عن مفهوم "إعطاء"، بل قد يتغير الفعل بحسب طبيعة الشيء الذي يتم إعطاؤه، فهناك أفعال مختلفة للأجسام المستديرة، والأجسام الطويلة الصلبة، والأشياء المرنة، وغيرها.

ويضم نظام الأفعال كذلك عددا كبيرا من الصيغ والأشكال التي تسمح بالتعبير عن طبيعة الفعل وتكراره واعتياديته، الأمر الذي يمنح اللغة مستوى بالغا من الدقة في وصف الأحداث.

اللغة تعكس رؤية شعبها للعالم

ولا تتوقف خصوصية نافاهو عند الأصوات والقواعد، إذ تعكس اللغة أيضا تصورا ثقافيا وفلسفيا للعالم.

فهي تصنف الأشياء وفق مفهوم "الحيوية"، مع ترتيب البشر والحيوانات والقوى الطبيعية والأشياء غير الحية ضمن منظومة لغوية تؤثر في كيفية بناء الجمل واختيار الكلمات.

ولهذا يرى علماء اللغة أن تعلم نافاهو لا يعني اكتساب مفردات وقواعد جديدة فحسب، بل يتطلب أيضا فهم طريقة مختلفة في تصنيف الواقع والتعبير عنه.

لغة تواجه خطر الاندثار

ورغم أهميتها الثقافية والتاريخية، تواجه نافاهو تحديات كبيرة تهدد استمرارها، نتيجة عقود من انتشار اللغة الإنجليزية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد أفراد شعب النافاهو يبلغ نحو 300 ألف شخص، فيما يقل عدد المتحدثين باللغة بطلاقة عن 170 ألفا.

وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل مدارس تعليم اللغة بنظام الانغماس، إلى جانب التطبيقات الرقمية والبرامج الجامعية، على دعم تعلم نافاهو ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

إرث يتجاوز حدود اللغة

وتحمل نافاهو مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، بعدما استخدمها متحدثو الشيفرة من شعب النافاهو خلال الحرب العالمية الثانية ضمن نظام اتصالات عسكري ساعد على حماية الاتصالات الأمريكية من التنصت.

وبذلك، لا تمثل نافاهو مجرد لغة صعبة التعلم، بل إرثا ثقافيا وتاريخيا حيا، تختزن مفرداتها وقواعدها ونظامها الصوتي جانبا من هوية شعب بأكمله، ما يجعل الحفاظ عليها قضية تتجاوز علم اللغة إلى حماية الذاكرة الثقافية للأجيال القادمة.

من شعب النافاهو؟

هم شعب من السكان الأصليين لأمريكا، ويعيش معظمهم في جنوب غرب الولايات المتحدة، خصوصا في مناطق من أريزونا ونيو مكسيكو ويوتا.

ولغتهم نافاهو من اللغات الأصلية لأمريكا الشمالية، وتتميز بنظام لغوي معقد جدا، وقد استُخدمت خلال الحرب العالمية الثانية في الاتصالات العسكرية الأمريكية ضمن برنامج متحدثي الشيفرة النافاهو (Navajo Code Talkers).