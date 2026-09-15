أكبر من 100 عام.. عدد المعمرين في اليابان يتجاوز 100 ألف شخص

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المعمرين الذين يبلغون من العمر 100 عام أو أكثر ليصل إلى 107 آلاف و677 خلال سبتمبر الجاري، ليواصل العدد الارتفاع للعام الـ56 على التوالي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن وزارة الصحة قالت إن عدد من يبلغون من العمر 100 عام ارتفع بواقع 7914 شخصا مقارنة بالعام الماضي، متجاوزا حاجز الـ100 ألف لأول مرة.

ومثلت النساء 6ر87% من الإجمالي بواقع 94 ألفا و298.

وأظهرت البيانات أن عدد الرجال والنساء في عمر الـ100 أو أكثر ارتفع بواقع 1400 و 6514 على التوالي. ومن المقرر أن يبلغ 54 ألفا و294 عامهم الـ100 خلال هذا العام، بارتفاع بواقع 1984 مقارنة بالعام الماضي.

قال وزير الصحة كينشيرو أوينو في مؤتمر صحفي" يسعدنا أن الكثير من الأشخاص يعيشون لفترة أطول ويحافظون على نشاطهم بفضل تقدم التكنولوجيا الطبية.