لا تغيّر الزيت.. ماذا تخفي سيارتك تحت غطاء المحرك؟

في الوقت الذي أصبحت فيه السيارات الحديثة أكثر تطورا واعتمادية، اختفت تدريجيا بعض إجراءات الصيانة التي اعتاد عليها السائقون، وعلى رأسها فحص وتغيير زيت ناقل الحركة، والسبب يعود إلى انتشار ما يعرف بـ"ناقلات الحركة المغلقة"، التي صُممت بحيث لا يستطيع مالك السيارة الوصول بسهولة إلى الزيت الموجود بداخلها.

وتعتمد هذه الأنظمة على فكرة بسيطة تتمثل في استخدام زيت ناقل حركة مصمم نظريا للاستمرار طوال عمر السيارة، ما يلغي الحاجة إلى تغييره دوريا، وبدلا من مقياس الزيت التقليدي، تعتمد بعض السيارات على مستشعرات إلكترونية تراقب حالة ناقل الحركة وتنبه السائق عند اكتشاف مشكلة.

وتقول شركات تصنيع السيارات إن هذا التصميم يقلل متطلبات الصيانة ويحد من أخطاء المستخدم، كما يوفر مساحة أكبر في حجرة المحرك ويسهم في تبسيط تصميم بعض المكونات.

لكن هذه التقنية لا تخلو من الجدل، ففي ناقلات الحركة التقليدية، يستطيع السائق أو الميكانيكي فحص الزيت واكتشاف مؤشرات مبكرة على وجود مشكلة، مثل تغير لونه أو ظهور علامات تدل على ارتفاع الحرارة أو تآكل المكونات.

أما في الأنظمة المغلقة، فإن الوصول إلى الزيت وفحصه أو تغييره يتطلب أدوات ومعدات متخصصة، ما يجعل الصيانة أكثر ارتباطا بمراكز الخدمة المتخصصة.

ويرى منتقدون أن وصف زيت ناقل الحركة بأنه "يدوم طوال عمر السيارة" قد يكون مضللا، خصوصا عندما تتجاوز السيارة مسافات طويلة، مثل 100 ألف ميل أو أكثر، أو عند استخدامها في ظروف شاقة كالسحب والقيادة القاسية، ومع مرور الوقت، قد يفقد الزيت بعض خصائصه، حتى لو لم يظهر ذلك للسائق من خلال نظام التحذير الإلكتروني، كما أن تجاهل الصيانة لفترات طويلة قد يؤدي إلى تفاقم الأعطال قبل اكتشافها، ما يزيد من تكلفة الإصلاح النهائي.

وبينما توفر ناقلات الحركة المغلقة راحة أكبر للسائق العادي وتقلل من عمليات تغيير السوائل وما يرتبط بها من نفايات، فإن الجانب الآخر من المعادلة هو ارتفاع تكلفة الإصلاح وتعقيده عند حدوث عطل.

وهنا يبرز الجدل حول "حق الإصلاح"، إذ يرى بعض الميكانيكيين وهواة إصلاح السيارات أن زيادة الاعتماد على الأنظمة المغلقة والأدوات الخاصة تجعل المالك أكثر اعتمادا على مراكز الخدمة، وقد تحول عطلا يمكن تشخيصه مبكرا إلى فاتورة إصلاح مرتفعة.