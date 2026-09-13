طائرة ميركل معروضة للبيع.. كم سعرها؟

بعد سنوات من حملها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل ومسؤولين ووفوداً رسمية في رحلات حول العالم، تستعد طائرة حكومية ألمانية سابقة لبدء فصل جديد، بعدما عُرضت للبيع في الولايات المتحدة.

الطائرة من طراز إيرباص A340-300 وتحمل اسم «Theodor Heuss» (تيودور هويْس)، وكانت واحدة من طائرات الرحلات الحكومية طويلة المدى التي استخدمتها ألمانيا لنقل المستشار والرئيس والوزراء وضيوف الدولة. وقد استخدمتها ميركل خلال فترة توليها منصب المستشارة في رحلات خارجية.

وبحسب «Euronews»، تُعرض الطائرة حاليا في الولايات المتحدة مقابل نحو 12 مليون يورو، إلا أن السعر النهائي ليس ثابتًا، إذ يخضع للتفاوض بين البائع والمشتري. وكانت الطائرة قد عُرضت للبيع في وقت سابق بسعر أقل، قبل أن ترتفع قيمتها وفق التجهيزات والخدمات التي خضعت لها، فيما تبحث شركة Jetcraft الأمريكية حاليا عن مشترٍ جديد للطائرة الحكومية الألمانية السابقة.

أكثر من 50 ألف ساعة في الجو

صُنعت الطائرة عام 2000، وسجلت حتى الآن 50,710 ساعات طيران و8,768 عملية هبوط، وتضم مقصورتها تجهيزات تسمح باستيعاب ما يصل إلى 145 شخصًا، بينهم 24 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و94 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية، إلى جانب جناح تنفيذي يضم عدة مقاعد وقاعة مخصصة للمؤتمرات والاجتماعات.

وتتميز المقصورة بتصميم فاخر يعتمد على الألواح الخشبية، من بينها قطعة تحمل نقشًا يصور أفق مدينة برلين، فيما زُودت الطائرة بمقاعد من الجلد الأبيض يمكن تحويل بعضها إلى أسرّة عند الحاجة، كما تحتوي على حمام كامل التجهيز مزود بدش، بما يوفر مستوى مرتفعًا من الراحة خلال الرحلات الطويلة.

تجهيزات خاصة لكبار الشخصيات

خضعت الطائرة عام 2011 لعملية تحويل إلى نسخة مخصصة لكبار الشخصيات، وجاء هذا التجهيز بهدف جعل الرحلات الطويلة أكثر راحة، إذ تتمتع الطائرة بمدى يزيد قليلًا على 13 ألف كيلومتر، بما يسمح لها بتنفيذ رحلات طويلة دون توقف.

ورغم انتقالها إلى السوق التجارية، لا تزال آثار ماضيها الحكومي واضحة على هيكلها الخارجي؛ إذ يمتد شريط بألوان الأسود والأحمر والذهبي على طول الطائرة. لكن من المقرر إزالة هذا المظهر، إذ سيُعاد طلاء الطائرة بالكامل باللون الأبيض عند بيعها.

275 ألف دولار شهريًا للاستئجار

ولا يقتصر الأمر على البيع؛ إذ سبق أن أتاحت الشركة الأمريكية CSDS Asset Management، التي كانت تملك الطائرة قبل مالكها الحالي، استئجارها وفق نظام التأجير الجاف (Dry Lease).

وبحسب الشركة، بلغت تكلفة استئجار الطائرة 200 ألف دولار شهريًا، إضافة إلى 75 ألف دولار شهريًا كاحتياطي لأعمال الصيانة، ليصل إجمالي التكلفة إلى 275 ألف دولار شهريًا.

لكن هذا المبلغ لا يشمل طاقم الطائرة، إذ يعني التأجير الجاف استئجار الطائرة من دون طاقم، وبالتالي يتحمل المستأجر تكاليف الطاقم اللازمة لتشغيلها.

عرض سابق بـ8 ملايين دولار

وكانت شركة CSDS Asset Management قد عرضت الطائرة للبيع أيضًا في عام 2024، عندما كان سعرها 8 ملايين دولار بحالتها في ذلك الوقت.

غير أن شراءها بهذا السعر كان يعني تحمل تكلفة الفحص الرئيسي الذي كانت الطائرة بحاجة إليه. أما مقابل 12 مليون دولار، فكان بإمكان المشتري الحصول عليها بعد إجراء الفحص المطلوب وإعادة طلائها.

وفي ذلك الوقت، قدرت الشركة قيمة الطائرة بنحو 20 مليون دولار، معتبرة أن هذا هو السعر الذي يمكن أن تصل إليه قيمتها الفعلية.

كانت الحكومة الألمانية قد باعت الطائرة «Theodor Heuss» في سبتمبر 2023، لتنتهي بذلك خدمتها ضمن أسطول الطائرات الحكومية. وبعد بيعها، انتقلت الطائرة إلى الولايات المتحدة، حيث عادت الآن إلى سوق الطائرات من خلال شركة Jetcraft، التي تبحث عن مشترٍ جديد لها.

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