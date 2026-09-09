دبّ يقتحم فندقاً في مدينة روسية

اقتحم دبّ بني منطقة تضم فندقاً من فئة الخمس نجوم في سوتشي الروسية، وأثناء تجواله في الممرات، أصاب رجلاً سار في اتجاهه بحالة من الذعر الشديد كادت تودي بحياته، بحسب روسيا اليوم.

وقد وثّقت كاميرات المراقبة هذه المواجهة، ونشرت وسائل إعلام محلية، بينها قناة "REN TV" الروسية، مقطع فيديو يظهر تفاصيل الحادث.

وأظهرت المشاهد المتداولة دبا يسير في أحد الممرات قبل أن ينعطف خلف أحد الجدران. وبعد ذلك، دخل رجل إلى الممر نفسه من الجهة المقابلة.

لكنه ما لبث أن هرول إلى الخارج بعد ثانيتين فقط، مسرعاً وكأنه يفرّ من الموت. وركض الدب في اتجاه الرجل، لكنه سرعان ما توقف عن ملاحقته واتجه إلى طريق آخر.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث، في حين أفادت قناة "Mash" الروسية بأن الرجل المذعور كان أحد موظفي الفندق.

وبحسب قناة "REN TV"، صوّر عدد من المصطافين لاحقاً مشاهد للدب نفسه أثناء تجواله في الشارع، حيث أطلقوا صرخات عالية أخافته، ما دفعه إلى التراجع نحو الطريق.

وقد تزايدت أخيراً مثل هذه المواجهات مع الدببة في منطقة سوتشي الجبلية. ووفقاً لبيانات محمية سوتشي الوطنية، سُجل نحو 150 ظهوراً للدببة البنية في المناطق السكنية والمنتجعات الجبلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 فقط، وهو ما يعادل ضعف العدد المسجل خلال العام السابق بأكمله.