ماذا يحدث عند وضع الخل الأبيض في مكيف الهواء؟

قد يبدو الخل الأبيض المقطر حلاً منزلياً بسيطاً لتنظيف مكيف الهواء، إلا أن استخدامه بطريقة غير صحيحة أو بشكل متكرر قد يؤدي إلى أضرار في بعض مكونات الجهاز، وفقا لتوصيات وخبرات متخصصة في صيانة أنظمة التكييف.

ويُستخدم الخل في أعمال التنظيف المنزلية بفضل طبيعته الحمضية، التي تساعد على تفكيك بعض الرواسب والعفن والطحالب التي قد تتراكم داخل أجزاء من نظام تكييف الهواء، ولا سيما في البيئات الرطبة ومناطق تصريف مياه التكاثف.

رائحة الخل قد تكون علامة على وجود مشكلة

وفي المقابل، فإن انبعاث رائحة تشبه الخل من مكيف الهواء لا يعني بالضرورة أن الجهاز يحتاج إلى تنظيف بالخل، بل قد تكون الرائحة مؤشرا على وجود مشكلة في النظام.

وبحسب متخصصين في أنظمة التكييف والمضخات الحرارية، فإن تراكم الأوساخ داخل المرشحات والمكونات المختلفة، إلى جانب الرطوبة والتكاثف أو تسرب سائل التبريد، قد يؤدي إلى ظهور روائح غير مستحبة، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لنمو العفن.

تحذيرات من الإفراط في استخدام الخل

ورغم أن الخل الأبيض المقطر ليس من الأحماض القوية، فإن استخدامه بصورة متكررة أو تركه لفترات طويلة على بعض الأسطح قد يؤدي إلى تلف مكونات حساسة داخل مكيف الهواء.

وتشمل هذه المكونات الأختام والوصلات المصنوعة من أنواع أكثر ليونة من المطاط، والتي تؤدي دورا مهما في منع تسرب الهواء والحفاظ على كفاءة عمل النظام، وقد يؤدي تضرر هذه الأجزاء إلى انخفاض كفاءة المكيف وربما ظهور مشكلات تشغيلية أخرى.

لذلك، لا يُنصح باستخدام الخل أو مواد مثل المبيّض بصورة عشوائية أثناء تنظيف المكيف، إذ يعتمد الاستخدام الآمن على الكمية المناسبة، والمكان الصحيح، وعدد مرات الاستخدام.

وصفة منزلية لتنظيف بعض مكونات المكيف

وتشير توصية من شركة Hitachi إلى إمكانية تحضير محلول للتنظيف يتكون من كوب واحد من الخل ونصف كوب من بيكربونات الصوديوم في جالون من الماء، واستخدامه لتنظيف بعض المكونات، مثل مرشحات الهواء والملفات وحوض تصريف المياه.

ومع ذلك، فإن هذا النوع من التنظيف لا يُعد بديلاً عن الصيانة المتخصصة عندما تكون المشكلة كبيرة أو يكون هناك تراكم شديد داخل النظام.

تنظيف خط التصريف قد يساعد على الحد من التراكمات

ويُعد خط تصريف مياه التكاثف من المناطق التي يمكن أن تتراكم فيها الرواسب والمواد العضوية بسبب الرطوبة المستمرة، ويمكن أن يساعد تنظيفه بصورة دورية على الحد من هذه التراكمات ومنع تفاقمها.

وتشير التوصيات الواردة في التقرير إلى أن استخدام كمية مناسبة من الخل في خط التصريف نحو مرة واحدة شهريا قد يساعد في الحد من التراكمات، وهو ما قد يسهم في الحفاظ على أداء المكيف وإطالة عمره التشغيلي.

ورغم أن الخل يمكن أن يكون أداة مفيدة في بعض أعمال تنظيف مكيفات الهواء، فإن التعامل معه باعتباره حلاً شاملاً لجميع مشكلات المكيف قد يكون خطأً، فالاستخدام الخاطئ أو المفرط قد يضر ببعض المكونات الحساسة، بينما تتطلب الأعطال الكبيرة أو التراكمات الشديدة فحصا وصيانة على يد فني متخصص.

وعليه، فإن القاعدة الأهم هي استخدام الخل باعتدال وفي الأجزاء المناسبة فقط، مع الرجوع إلى تعليمات الشركة المصنعة قبل تطبيق أي وصفة منزلية على نظام التكييف.