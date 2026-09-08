دفتر أُلقي في القمامة.. ثم ظهرت داخله رسالة صادمة عمرها 85 عاماً

بعد عقود من بقائه داخل صندوق وانتقاله من منزل إلى آخر، عاد دفتر رسمي تابع للبحرية الأمريكية إلى الأضواء، بعدما كُشف أنه يتضمن توثيقا مباشرا لهجوم بيرل هاربر في 7 ديسمبر 1941، بينها تدوينة سُجلت عند الساعة 7:55 صباحا مع بدء الهجوم الياباني.

عُثر على الدفتر، الذي يوثق أنشطة حوض بناء السفن التابع للبحرية الأمريكية في بيرل هاربر خلال الفترة من مارس 1941 وحتى يونيو 1942، بالصدفة في منزل بمدينة هيميت في ولاية كاليفورنيا، بعدما انتبهت تريسي لين شاريت إلى مجلد قديم ومتسخ بين المقتنيات، وفقا لـ"ديلي جالكسي".

وكانت الصفحتان 282 و283 من الدفتر توثقان يومي 6 و7 ديسمبر 1941، فيما حملت الصفحات عنوان "دفتر سجل، حوض بناء السفن التابع للبحرية الأمريكية، بيرل هاربر".

تدوينة عند بدء الهجوم

قبل الهجوم، كان الدفتر يسجل تفاصيل روتينية تتعلق بالحياة اليومية في القاعدة البحرية، بما في ذلك حالة الطقس ومستويات المد والجزر وحركة السفن وأعمال الإصلاح.

لكن في صباح 7 ديسمبر 1941، تغير مضمون السجل بصورة مفاجئة، إذ تضمنت خانة "الملاحظات" تدوينة بعد دقائق من الساعة 7:55 صباحا، جاء فيها أن بيرل هاربر وأهداف عسكرية وبحرية أخرى في جزيرة أواهو تتعرض للقصف من جانب طائرات وغواصات يابانية.

وتمنح هذه التدوينة الدفتر قيمة تاريخية خاصة، باعتبارها سجلا رسميا كُتب في موقع الحدث وفي الساعات الأولى للهجوم الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية.

سجل السفن قبل الهجوم وبعده

لا يقتصر الدفتر على توثيق يوم الهجوم، إذ سجل أيضا حركة عدد من السفن الحربية في الأيام التي سبقته.

ففي 5 ديسمبر، وثق وصول البارجتين USS Arizona وUSS Oklahoma، قبل أن تغرقا بعد يومين خلال الهجوم.

كما أشار سجل 6 ديسمبر إلى وجود USS Pennsylvania والمدمرات USS Cassin وUSS Downes وUSS Shaw في حوض بناء السفن لإجراء أعمال إصلاح.

واستمر تسجيل الأحداث بعد الهجوم، ففي 8 ديسمبر، أشار الدفتر إلى السفينة USS Utah التي كانت تنجرف باتجاه الممر الملاحي، مع توصية باستخدام قاطرة لتأمينها إلى جانب الرصيف.

كما تضمنت التدوينات اللاحقة إشارات إلى حرائق اندلعت في مستودع للذخيرة وفي ميدان هيكام.

أكثر من 500 صفحة من التاريخ

يضم الدفتر أكثر من 500 صفحة، ولا تتوقف أهميته عند أحداث 7 ديسمبر 1941، إذ يوثق أيضا "عملية K"، وهي الهجوم الياباني الثاني على بيرل هاربر في 4 مارس 1942، إلى جانب أعمال إصلاح السفينة USS Yorktown بعد معركة بحر المرجان.

وتستمر تدوينات الدفتر حتى يونيو 1942، في الفترة المحيطة بمعركة ميدواي.

وأكد مسؤولو المحفوظات الوطنية أن الدفتر يدعم في الأساس الرواية التاريخية المعروفة عن هجوم بيرل هاربر، وليس من المتوقع أن يؤدي العثور عليه إلى تغيير جذري في فهم المؤرخين للهجوم.

من القمامة إلى المحفوظات الوطنية

وظل مسار الدفتر بعد الحرب غامضا لعقود، فخلال سبعينات القرن الماضي، عثرت أوريتا كانادي، وهي موظفة مدنية في قاعدة نورتون الجوية بولاية كاليفورنيا، على الدفتر داخل حاوية قمامة، وحصلت على موافقة رؤسائها للاحتفاظ به.

أخذت كانادي الدفتر إلى منزلها وأعطته لابنها مايكل ويليام بوندز، الذي كان مراهقا آنذاك، ليحتفظ به لعقود داخل صندوق.

وبعد سنوات طويلة، عثرت شاريت على الدفتر أثناء انتقال بوندز إلى منزلها، ما دفعهما إلى التواصل مع متجر متخصص في الكتب النادرة في باسادينا بهدف معرفة قيمته وإمكانية بيعه.

لكن صاحب المتجر أدرك أن الدفتر قد يكون وثيقة حكومية رسمية، فأُبلغ المحفوظات الوطنية الأمريكية بالأمر.

وبعد التحقيق، خلص المسؤولون إلى أن الدفتر لا يزال ملكا للحكومة الفيدرالية، واستعادت الوكالة الوثيقة في أغسطس 2025.

وثيقة تاريخية متاحة للجمهور

أصبح الدفتر المستعاد الآن مرقمنا ومتاحا للجمهور عبر المحفوظات الوطنية الأمريكية، كما أُتيحت نسخ مكتوبة من التدوينات التي تغطي الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر 1941.

ولا تقتصر قيمة مثل هذه السجلات على التاريخ العسكري فحسب، إذ يمكن أن تقدم دفاتر البحرية القديمة بيانات مهمة للباحثين في مجالات أخرى.

ويشير المصدر إلى مشروع بحثي منفصل استخدم سجلات الطقس من 19 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث جرى تفريغ أكثر من 28 ألف صورة من دفاتر السفن وتحويلها إلى أكثر من 630 ألف سجل، تضم ملايين الملاحظات المتعلقة بدرجات الحرارة والضغط الجوي والرياح.

وهكذا، تحولت وثيقة كان مصيرها القمامة إلى شاهد تاريخي نادر، يحفظ واحدة من أكثر اللحظات شهرة في تاريخ القرن العشرين: الساعة 7:55 صباحا من يوم 7 ديسمبر 1941، عندما بدأ الهجوم الياباني على بيرل هاربر.

ما هو هجوم بيرل هاربر؟

وقع هجوم بيرل هاربر في 7 ديسمبر 1941، عندما شنت اليابان هجوما مفاجئا على القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر بولاية هاواي، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

استخدمت اليابان مئات الطائرات الحربية في الهجوم، واستهدفت السفن والطائرات الأمريكية الموجودة في القاعدة.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 2,400 أمريكي وإصابة نحو 1,200 آخرين، إضافة إلى تدمير أو إلحاق أضرار بعدد كبير من السفن والطائرات.

كان للهجوم تأثير كبير على مجريات الحرب، إذ أعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان في 8 ديسمبر 1941، ودخلت الحرب العالمية الثانية بصورة مباشرة. وبعد ذلك أعلنت ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة، فأصبحت الولايات المتحدة طرفا رئيسيا في الحرب ضد دول المحور.

ويُعد هجوم بيرل هاربر من أبرز الأحداث العسكرية في القرن العشرين، لأنه غيّر موقف الولايات المتحدة من الحرب وأسهم في تغيير مسار الحرب العالمية الثانية.