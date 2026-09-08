دولة أفريقية تخفي سراً عمره 476 ألف عام.. من بنى هذا الهيكل؟

كشفت دراسة علمية حديثة عن اكتشاف هيكل خشبي يعود تاريخه إلى نحو 476 ألف عام في موقع شلالات كالامبو بزامبيا، في ما يُعد أقدم دليل معروف حتى الآن على استخدام البشر للخشب في أعمال البناء.

ووفقا للباحثين من جامعتي ليفربول وأبيريستويث، فقد عُثر في الموقع على قطع خشبية كبيرة جرى تشكيلها ومواءمتها بطريقة متعمدة، ما يشير إلى أن البشر الذين عاشوا في المنطقة خلال تلك الحقبة امتلكوا مهارات متقدمة في التعامل مع الخشب وتوظيفه في إنشاء هياكل ثابتة.

وتكتسب أهمية الاكتشاف من ندرة بقاء المواد العضوية، وعلى رأسها الخشب، لفترات زمنية بهذا الطول، إذ تتحلل الأخشاب عادة خلال عقود أو قرون، غير أن الظروف البيئية الخاصة في منطقة شلالات كالامبو، التي تتميز بارتفاع منسوب المياه بصورة دائمة، أسهمت في حفظ الأخشاب لنحو نصف مليون عام.

جذعان خشبيان بتصميم متداخل

وأظهرت آثار القطع التي خلفتها الأدوات الحجرية على الخشب أن جذعين كبيرين جرى تشكيلهما وقطعهما بعناية بحيث يتداخلان معا، وربما استُخدما في إنشاء قاعدة لمنصة أو ممر أو مساحة عمل مرتفعة.

ورغم أن الوظيفة الدقيقة للهيكل لا تزال غير معروفة، يؤكد الباحثون أن طريقة تعديل الجذوع وتركيبها تشير بوضوح إلى عملية تصنيع متعمدة، ما يجعل الموقع أقدم دليل معروف على تشكيل قطع خشبية لتتوافق وتترابط مع بعضها لأغراض إنشائية.

وقال لاري بارام، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إن الاكتشاف يعيد النظر في التصورات التقليدية عن القدرات التقنية للبشر الأوائل، مشيرا إلى أن وصف تلك المرحلة بـ"العصر الحجري" قد يحجب حقيقة أنهم كانوا قادرين على تصنيع منشآت كبيرة باستخدام الخشب.

تقنية متقدمة لتحديد عمر الاكتشاف

ونظرا إلى أن الخشب المكتشف أقدم بكثير من الفترة التي يمكن خلالها استخدام التأريخ بالكربون المشع، اعتمد فريق البحث على تقنية التأريخ بالتوهج الضوئي، التي تحدد آخر مرة تعرضت فيها المعادن الموجودة في الرواسب المحيطة لأشعة الشمس.

وبهذه التقنية، تمكن الباحثون من تحديد عمر الهيكل بنحو 476 ألف عام.

كما أُرّخت أربع أدوات خشبية عُثر عليها بالقرب من الموقع إلى نحو 324 ألف عام، ما يقدم دليلا إضافيا على أن استخدام الخشب كان جزءا من النشاط التقني للبشر الأوائل خلال تلك الفترة.

أدلة متزايدة على "عصر خشبي" مفقود

ولا يبدو اكتشاف كالامبو حالة منفردة، فقد كشفت أبحاث أخرى عن أدوات ومنتجات خشبية تعود إلى مئات الآلاف من السنين في مواقع مختلفة.

ففي الصين، اكتشف الباحثون 35 قطعة خشبية مصنّعة يعود تاريخها إلى فترة تراوح بين نحو 361 ألفا و250 ألف عام، من بينها عصي استخدمت للحفر واستخراج الجذور والدرنات.

كما عُثر في موقع ماراثوسا 1 باليونان على أداتين خشبيتين يعود تاريخهما إلى نحو 430 ألف عام، وتُعدان من أقدم الأدوات الخشبية اليدوية المعروفة، ويُعتقد أن إحداهما ربما استُخدمت كعصا للحفر أو لتقشير اللحاء.

ومع ذلك، يظل اكتشاف شلالات كالامبو متفردا، إذ إن الجذوع المشكّلة والمتداخلة تمثل أقدم دليل معروف حتى الآن على استخدام الخشب مادةً للبناء.

ويرى الباحثون أن هذه الاكتشافات قد تعكس وجود "عصر خشبي" واسع النطاق رافق العصر الحجري، لكنه ظل إلى حد كبير غائبا عن السجل الأثري بسبب تحلل الأخشاب وعدم قدرتها على البقاء في معظم البيئات.

وفي خطوة تعكس الأهمية الأثرية للموقع، أضافت زامبيا في 5 مارس 2026 النصب الوطني لشلالات كالامبو إلى القائمة الإرشادية للتراث العالمي لليونسكو، وهي خطوة أولية تسبق دراسة إمكانية إدراجه رسميا ضمن مواقع التراث العالمي.