لونه أزرق وسعره 16 ألف دولار.. سر أغلى دم في العالم

يُعد سرطان حدوة الحصان أحد أغرب الكائنات البحرية التي ارتبطت بشكل مباشر بسلامة الأدوية واللقاحات، إذ يحتوي دمه الأزرق على مكونات شديدة الحساسية للسموم البكتيرية، ما جعله لعقود جزءاً أساسياً من اختبارات السلامة التي تسبق استخدام العديد من الأدوية القابلة للحقن والأجهزة الطبية.

وتشير تقديرات منشورة في وسائل إعلام علمية إلى أن قيمة دمه قد تصل إلى نحو 16 ألف دولار للتر، وإن كانت هذه القيمة تقديرية وليست سعراً موحداً وثابتاً.

خطر لا يختفي بقتل البكتيريا

تكمن أهمية دم سرطان حدوة الحصان في أنه لا يبحث عن البكتيريا نفسها فحسب، بل عن السموم الداخلية، أو ما يعرف بـ"الإندوتوكسينات"، وهي مكونات توجد في الجدار الخارجي لبعض أنواع البكتيريا سالبة الغرام.

ويمكن لهذه السموم أن تبقى حتى بعد القضاء على البكتيريا، كما أن بعض عمليات التعقيم قد تؤدي إلى إطلاقها من الخلايا البكتيرية الميتة. وإذا وصلت كميات مؤثرة منها إلى مجرى الدم، فقد تسبب الحمى والالتهاب الحاد وانخفاض ضغط الدم والصدمة، وهو ما يجعل اكتشافها قبل إعطاء الدواء مسألة بالغة الأهمية.

سر الدم الأزرق

على عكس الإنسان، الذي يعتمد دمه على الهيموغلوبين الغني بالحديد لنقل الأكسجين، يستخدم سرطان حدوة الحصان بروتيناً يسمى "الهيموسيانين" يعتمد على النحاس، وهو ما يمنح دمه أو سائله الدموي اللون الأزرق، لكن اللون ليس سبب القيمة الحقيقية، فالخلايا المناعية المعروفة باسم "الأميبوسايت" تحتوي على منظومة شديدة الحساسية للسموم الداخلية، ويمكنها بدء عملية تخثر عندما تتعرض لهذه الملوثات.

اختبار LAL.. من دم الحيوان إلى سلامة الدواء

استُخدمت هذه الخاصية في تطوير اختبار «LAL» أو Limulus Amebocyte Lysate، وهو مستخلص من خلايا دم سرطان حدوة الحصان يُستخدم للكشف عن السموم الداخلية البكتيرية، وعندما يتعرض المستخلص لهذه السموم، تحدث سلسلة من التفاعلات تؤدي إلى التخثر، ما يسمح للمختبرات بالكشف عن مستويات من التلوث قد لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وأصبح الاختبار جزءاً مهماً من منظومة مراقبة جودة المنتجات الدوائية والأجهزة الطبية.

وتكمن أهمية هذا الاختبار في أن الأدوية والمواد التي تدخل مباشرة إلى جسم الإنسان تحتاج إلى مستوى عالٍ من الرقابة ضد التلوث بالسموم الداخلية، ولذلك ارتبط استخدام LAL تاريخياً باختبارات الأدوية القابلة للحقن واللقاحات وبعض الأجهزة الطبية المزروعة أو المستخدمة داخل الجسم، وفقا لـ Frontiers in Marine Science.

ثمن طبي تدفعه الكائنات البحرية

ورغم القيمة الطبية الكبيرة لهذه الكائنات، فإن استخراج الدم منها أثار على مدى سنوات تساؤلات بيئية وأخلاقية، ففي أمريكا الشمالية، تعتمد صناعة LAL التقليدية على جمع سرطان حدوة الحصان من البرية وسحب جزء من دمه قبل إعادة معظم الحيوانات إلى البحر.

وتشير دراسة منشورة في دورية Frontiers in Marine Science إلى أن أكثر من 500 ألف سرطان حدوة حصان كان يتم جمعها سنوياً لأغراض مرتبطة باختبارات السموم الداخلية، مع وجود معدلات نفوق وتأثيرات صحية متفاوتة بعد عملية سحب الدم.

وتشير بيانات ودراسات مختلفة إلى أن عملية سحب الدم قد لا تكون قاتلة لجميع الحيوانات، لكن آثارها لا تقتصر على النفوق المباشر، فقد سجل باحثون تغيرات في النشاط والسلوك ومستويات الهيموسيانين، إضافة إلى مخاوف بشأن القدرة على التكاثر بعد إعادة الحيوانات إلى البحر.

وتختلف تقديرات النفوق بين الدراسات والجهات المعنية، وهو ما يجعل من الضروري التعامل بحذر مع الأرقام المتداولة حول حجم الخسائر.

تهديد لا يطال السرطان وحده

لا تقتصر المخاوف على سرطان حدوة الحصان نفسه، إذ تعتمد بعض الطيور الساحلية المهاجرة على بيضه مصدراً مهماً للغذاء خلال رحلاتها الموسمية، ومن بينها طائر "العُقاب الأحمر" أو Red Knot.

وقد ربط باحثون بين تراجع توافر البيض وبين الضغوط التي تواجهها بعض تجمعات هذه الطيور، ما يضيف بعداً بيئياً إلى الجدل حول استغلال سرطان حدوة الحصان في الصناعة الطبية.

البديل الصناعي.. إنقاذ الاختبار وإنقاذ الكائن

في المقابل، ظهرت خلال العقود الماضية تقنيات لا تعتمد بصورة مباشرة على دم الحيوان، أبرزها "عامل C المؤتلف" أو rFC، وهو بروتين يُنتج باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية ويحاكي الجزء الحساس للسموم الداخلية في منظومة تخثر دم سرطان حدوة الحصان.

وأظهرت أبحاث أن هذه التكنولوجيا يمكن أن توفر بديلاً لاستخدام المواد المأخوذة من الحيوانات في بعض اختبارات السموم الداخلية.

وفي مايو 2025، أعلنت دستور الأدوية الأمريكي "USP" أن البدائل الاصطناعية لاختبارات السموم الداخلية أصبحت على قدم المساواة مع الاختبارات التقليدية القائمة على دم سرطان حدوة الحصان ضمن الإطار المعتمد للاختبارات، في خطوة اعتُبرت مهمة لتوسيع استخدام التقنيات غير الحيوانية في الصناعة الدوائية.

FDA تدفع نحو مرحلة جديدة

وتسارعت هذه التحولات تنظيمياً في الولايات المتحدة خلال عام 2026، ففي مارس، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" إرشادات محدثة بشأن اختبارات البيروجينات والسموم الداخلية، تناولت ضمن الاختيارات المتاحة طرق الاختبار القائمة على الكواشف المؤتلفة، إلى جانب الطرق التقليدية.

وفي تطور أحدث، أعلنت FDA في 31 أغسطس 2026، بالتعاون مع جهات تنظيمية دولية، إتمام تقييم مشترك لنهج اختبار مؤتلف للسموم الداخلية يمكن أن يقلل الاعتماد على المواد المستخرجة من سرطان حدوة الحصان.

وذكرت الوكالة أن التقييم شمل تعاوناً مع السلطات التنظيمية في أستراليا وكندا واليابان وسويسرا والاتحاد الأوروبي، وانتهى بالموافقة على بروتوكول يسمح لشركة مصنعة بالانتقال من الاختبار التقليدي القائم على مستخلصات سرطان حدوة الحصان إلى طريقة مؤتلفة.

نهاية عصر "الدم الأزرق"؟

لا يعني ظهور البدائل الاصطناعية أن دم سرطان حدوة الحصان فقد أهميته فوراً، فما زالت تقنيات LAL مستخدمة على نطاق واسع، كما أن الانتقال إلى طرق جديدة يتطلب التحقق من صلاحيتها وتوافقها مع المنتجات والعمليات المختلفة، لكن الاتجاه التنظيمي والعلمي يشير بوضوح إلى تقليل الاعتماد على الحيوانات كلما أمكن، مع الحفاظ على مستوى السلامة المطلوب للأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية.

وهكذا، فإن الكائن البحري الذي عاش لمئات الملايين من السنين أصبح جزءاً غير متوقع من منظومة الطب الحديث، فدمه الأزرق ساعد العلماء على اكتشاف أخطر الملوثات التي قد تبقى في المنتجات الطبية حتى بعد التعقيم، وربما تكون المرحلة المقبلة هي استخدام التكنولوجيا الحيوية للحفاظ على هذه القدرة الفريدة من دون الحاجة إلى سحب دماء أعداد كبيرة من هذه الكائنات القديمة.