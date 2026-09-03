مومياء «المرأة الصارخة» تحير العلماء 3 آلاف عام.. ماذا حدث لها لحظة الموت؟

منذ اكتشافها قبل عقود، ظلت مومياء مصرية مجهولة الهوية تجذب الأنظار بسبب ملامحها المرعبة؛ ففمها مفتوح على اتساعه وكأنها تجمدت في لحظة صراخ. وبعد نحو 3 آلاف عام على وفاتها، أعاد العلماء فحصها بتقنيات حديثة بحثا عن تفسير لهذا التعبير الغامض، ليجدوا أن السبب قد يكون أكثر إثارة مما كان يُعتقد.

اكتُشفت المومياء خلال أعمال تنقيب أجراها متحف المتروبوليتان في نيويورك عامي 1935 و1936، في منطقة الدير البحري بالأقصر، داخل حجرة دفن تقع أسفل المقبرة الطيبية رقم 71 المرتبطة بعائلة سنموت، أحد كبار المسؤولين والمهندسين في عهد الملكة حتشبسوت من الأسرة الثامنة عشرة، وأُطلق عليها لاحقًا اسم «المرأة الصارخة» بسبب فمها المفتوح على نحو غير معتاد.

ولسنوات طويلة، طُرح تفسير بسيط لهذا المظهر، وهو أنه ربما كان التحنيط سيئًا أو أن المحنطين لم يهتموا بإغلاق فكها بعد الوفاة. لكن الفحوصات الحديثة أضعفت هذه الفرضية بشكل كبير.

تحنيط فاخر يكشف مكانتها

أظهرت التحاليل أن المرأة لم تكن ضحية عملية تحنيط متسرعة أو رديئة، بل استُخدمت في حفظ جسدها مواد مرتفعة القيمة، من بينها راتنج العرعر واللبان، وهي مواد مستوردة كانت مرتبطة بالدفن الفاخر. كما عثر الباحثون على شعر مستعار مصنوع من ألياف نخيل التمر، عولج بمواد معدنية للمساعدة في تقويته وإكسابه مظهرًا داكنًا.

كما كشفت الدراسة عن وجود خاتمين من الذهب والفضة يحملان رموزًا مرتبطة بالجعران، ما يشير إلى أن المرأة كانت تتمتع بمكانة اجتماعية مرتفعة، رغم أن وضع ذراعيها لا يشير إلى أنها كانت من أفراد الأسرة الملكية.

ماذا كشفت الأشعة المقطعية؟

في الدراسة المنشورة عام 2024 في مجلة Frontiers in Medicine، استخدم الباحثون بقيادة عالمة الأشعة المصرية سحر سليم التصوير المقطعي المحوسب إلى جانب الأشعة السينية والمجهر الإلكتروني وتقنيات التحليل الكيميائي للجلد والشعر والشعر المستعار.

وقدرت الفحوصات أن المرأة كانت تبلغ نحو 48 عاما عند وفاتها، وكان طولها قرابة 158 سنتيمترا. كما أظهرت بعض علامات التآكل في الأسنان والمفاصل، دون أن تكشف عن إصابة قاتلة واضحة يمكن أن تحسم سبب الوفاة.

واللافت أن أعضاءها الداخلية لم تُستأصل بالطريقة المعتادة في كثير من عمليات التحنيط المصرية، لكن الباحثين وجدوا أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن عملية التحنيط كانت سيئة؛ إذ تشير المواد المستخدمة إلى أن الجسد حظي بعناية ومواد باهظة الثمن.

هل ماتت وهي تصرخ؟

هنا يظهر التفسير الأكثر إثارة ، حيث يرى الباحثون أن اتساع فم المومياء ربما يكون نتيجة تشنج الجثة، وهي ظاهرة نادرة وغير مفهومة بشكل كامل، يمكن أن تؤدي إلى تصلب مجموعة محددة من العضلات فور حدوث الوفاة، خصوصًا في حالات المعاناة الجسدية أو الانفعال الشديد.

وبحسب الدراسة، فإن هذا التشنج ربما أدى إلى تثبيت تعبير وجهها في اللحظات الأخيرة من حياتها، ثم حافظ التحنيط على هذه الملامح لآلاف السنين.

لكن العلماء لا يستطيعون الجزم بأنها كانت تصرخ بالفعل أو تحديد سبب وفاتها. ومن بين الاحتمالات المطروحة وفاة مفاجئة ومؤلمة، مثل أزمة قلبية أو سكتة دماغية أو تمزق تمدد وعائي، إلا أن الفحوصات لم تقدم دليلًا حاسمًا على أي منها.

وبحسب صحيفة الغارديان، ورغم عدم العثور على اسم للمومياء، ترجح عالمة الأشعة الدكتورة سحر سليم، أستاذة الأشعة في جامعة القاهرة، أنها كانت من أفراد الدائرة المقربة للعائلة، وهو ما قد يفسر دفنها ومشاركتها مكان الراحة الأبدية مع أفراد الأسرة.

وأوضحت سليم، في دراسة نشرتها مع الدكتورة سامية المرغني في مجلة Frontiers in Medicine، أن الباحثين استخدموا التصوير المقطعي المحوسب لإجراء «تشريح افتراضي» للمومياء دون فتحها، إلى جانب تقنيات أخرى، بينها تحليل حيود الأشعة السينية لفحص الجلد والشعر والشعر المستعار الأسود الطويل.

لكن تفسير تعبير وجه المومياء لا يزال موضع نقاش. ونقلت الغارديان عن الطبيب الشرعي الدكتور ستيوارت هاميلتون قوله إن فكرة «تشنج الجثة» نفسها مثيرة للجدل، مشيرًا إلى أنه لم يرَ حتى الآن حالة يراها دليلًا مقنعًا على حدوث هذه الظاهرة. ومع ذلك، قال إنه منفتح على احتمال وجودها، لكنه يرى أن تفسيرًا أبسط قد يكون كافيًا، وهو أن فم المرأة انفتح بعد الوفاة وبقي في هذه الوضعية.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه المرأة ليست المومياء الوحيدة التي ظهرت بملامح تشبه الصراخ. فقد سبق لسليم وزملائها دراسة جثة يُعتقد أنها تعود إلى الأمير بنتاور، ابن الفرعون رمسيس الثالث، الذي تورط في مؤامرة لاغتيال والده. وترى سليم أن التحنيط غير الكافي لجثة بنتاور ربما أدى إلى إهمال إبقاء فمه مغلقًا، وربما كان ذلك جزءًا من عقوبة متعمدة جعلته، على حد تعبيرها، «يصرخ إلى الأبد».

كما تحمل رفات الأميرة ميريت آمون، التي يُعتقد أنها شقيقة الملك أحمس، الذي حكم مصر تقريبًا بين عامي 1550 و1525 قبل الميلاد، تعبيرًا مشابهًا. ووفقًا لدراسة سابقة أجرتها سليم وزملاؤها، يُرجح أن ميريت آمون توفيت نتيجة نوبة قلبية مفاجئة وحادة. وتفسر سليم اتساع فمها بأن الفك تدلى بعد الوفاة، ثم ساهم التيبس الرمي في تثبيته، ما منع المحنطين من إغلاق فمها.

ورغم التقدم الكبير الذي أتاحته الأشعة المقطعية والتحاليل الحديثة، لا تزال هوية المرأة وسبب وفاتها مجهولين. لكن الدراسة غيّرت تفسيرًا مهمًا ظل متداولًا لعقود: فمها المفتوح لا يبدو مجرد نتيجة لتحنيط رديء، بل قد يكون أثرًا محفوظًا للحظاتها الأخيرة.