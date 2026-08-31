هل ترتكب هذا الخطأ عند تشغيل المكيف في الصيف؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث كثيرون عن أفضل الطرق لتحسين أداء أجهزة تكييف الهواء وتقليل استهلاك الطاقة، ويشير خبراء إلى أن توجيه فتحات الهواء في الاتجاه الصحيح يمكن أن يسهم في توزيع البرودة داخل الغرفة بصورة أكثر كفاءة وراحة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Spruce، فإن توجيه فتحات مكيفات الهواء القابلة للتعديل إلى الأعلى خلال فصل الصيف يُعد خيارا فعالا، خصوصا في أنظمة التكييف المركزي وفتحات التهوية المثبتة على الجدران.

ويستند ذلك إلى طبيعة حركة الهواء، إذ يصبح الهواء أكثر كثافة مع انخفاض حرارته، ما يدفعه إلى الهبوط تدريجيا، وعندما يُوجَّه الهواء البارد إلى الجزء العلوي من الغرفة، فإنه ينتشر أولا في مساحة أوسع قبل أن يهبط ويمتزج بالهواء الدافئ الموجود بالقرب من السقف، الأمر الذي يساعد على تحقيق توزيع أكثر توازنا لدرجات الحرارة.

كما أن توجيه الهواء إلى أعلى قد يكون أكثر راحة للسكان، مقارنة بتوجيه تيار الهواء البارد مباشرةً نحو الأشخاص أو قطع الأثاث، وهو ما قد يتسبب في شعور مزعج بالبرودة.

فتحات الأرضية تحتاج إلى إعداد مختلف

ولا تنطبق القاعدة نفسها على جميع أنواع فتحات التهوية، فبالنسبة إلى الفتحات المثبتة في الأرضية، قد يكون توجيه الهواء إلى الأعلى أمرا صعبا، وقد يؤدي إلى تجمع تيار هوائي غير مريح بالقرب من مستوى الأرض.

وينصح الخبراء في هذه الحالة بتوجيه شفرات الفتحة نحو منتصف الغرفة أو المساحة المراد تبريدها، مع الحرص على إبقاء مسار الهواء مفتوحا قدر الإمكان وعدم وضع الأثاث أمام الفتحة.

ويمكن الاستعانة بموجّهات خارجية لفتحات التهوية، والتي تساعد على تغيير مسار الهواء البارد وتوجيهه بعيدا عن العوائق، مثل الخزائن والأرائك.

فتحات السقف.. الهواء أفقيا أفضل

أما في حالة فتحات التكييف المثبتة في السقف، فيُفضل توجيه الهواء أفقيا بمحاذاة السقف بدلا من دفعه مباشرة نحو الأرض.

ويساعد تدفق الهواء أفقيا على تحسين دوران الهواء داخل الغرفة وتحقيق توزيع أكثر تجانسا للبرودة.

في المقابل، قد يؤدي توجيه الهواء مباشرة إلى الأسفل إلى تكوين تيارات باردة ومزعجة في بعض مناطق الغرفة، مع بقاء مناطق أخرى أكثر دفئا.

دور مراوح السقف

وتساهم مراوح السقف بدورها في تحسين حركة الهواء داخل الغرفة، إذ تساعد على خلط الهواء وتوزيع درجات الحرارة بصورة أكثر توازنا، كما أن حركة الهواء على الجلد تعزز الإحساس بالبرودة.

وخلال فصل الصيف، يُنصح عادةً بضبط مروحة السقف على الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة لدفع الهواء إلى الأسفل.

وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أهمية إطفاء مروحة السقف عند مغادرة الغرفة، إذ إن المروحة لا تقوم بتبريد الهواء فعليا، وإنما تساعد على تعزيز الإحساس بالبرودة من خلال تحريك الهواء.

مكيفات النوافذ تتطلب الحذر

وبالنسبة إلى مكيفات النوافذ، فقد تكون عملية ضبط اتجاه الهواء أكثر صعوبة، نظرا إلى أن بعض الوحدات لا توفر إمكانية واسعة لتعديل زاوية فتحات خروج الهواء عموديا.

ويُنصح عند تركيب هذه الوحدات أو إعادة وضعها بالتأكد من تثبيتها بصورة آمنة، مع مراعاة وضع الوحدة وفق تعليمات الشركة المصنعة، لتجنب أي خطر يتعلق بانزلاقها أو سقوطها.

اختيار الاتجاه المناسب يحسن توزيع البرودة

وتشير هذه الإرشادات إلى أن اتجاه فتحات المكيف يجب أن يتناسب مع موقعها داخل الغرفة، وليس هناك إعداد واحد مناسب لجميع أنواع أنظمة التكييف.

وبشكل عام، يمكن توجيه فتحات الجدار إلى أعلى خلال الصيف، وفتحات السقف أفقيا بمحاذاة السقف، بينما يُفضل توجيه فتحات الأرضية نحو وسط الغرفة مع إبقاء مسار الهواء خاليا من العوائق.

وقد يسهم ضبط اتجاه الهواء بشكل صحيح في تحسين توزيع البرودة داخل المكان وزيادة الشعور بالراحة، إلى جانب الاهتمام بصيانة أجهزة التكييف وتنظيف الفلاتر ومجاري الهواء بصورة دورية.