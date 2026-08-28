بحثوا عن سفينة غارقة في قاع البحر فكانت المفاجأة.. ماذا وجدوا؟

في عام 2017، أرسل علماء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA) مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد إلى عمق يتجاوز 1500 متر تحت سطح خليج المكسيك، بعدما أظهرت أجهزة السونار هدفا بدا وكأنه حقل من الحطام بجوار جسم كبير يشبه هيكل سفينة غارقة.

لكن ما عثرت عليه المركبة في قاع البحر كان مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق؛ إذ لم يكن حطام سفينة، بل مجموعة من الغسالات استقرت في أعماق المحيط داخل حاوية شحن فقدتها إحدى السفن.

وكانت الرحلة جزءًا من بعثة استكشافية استمرت 23 يومًا بهدف دراسة بيئة أعماق البحار في خليج المكسيك، إلا أن هذا الاكتشاف الغريب تحول إلى مثال واضح على حجم تأثير النشاط البشري في أكثر المناطق النائية من المحيط.

من أين جاءت الغسالات؟

يشير علماء NOAA إلى أن سفن الشحن تفقد عددًا كبيرًا من حاوياتها في البحر كل عام، خاصة خلال العواصف القوية. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحول هذه الحاويات ومحتوياتها إلى موائل تستقر عليها الكائنات البحرية في أعماق المحيط.

كانت الغسالات جزءًا من حمولة وُضعت داخل حاوية شحن تجارية، ويُرجح أن الحاوية سقطت من إحدى سفن الشحن في البحر قبل أن تهوي إلى قاع خليج المكسيك. ولم يتمكن الباحثون من تحديد السفينة التي فقدت الحاوية أو الظروف الدقيقة التي أدت إلى سقوطها، لكن وجود علامات تعريف عليها قد يساعد في تتبع مصدرها وتحديد الفترة التي وصلت فيها إلى قاع البحر.

ولا تكمن أهمية الاكتشاف في الغسالات نفسها، بل في الكائنات التي بدأت تستوطن الهياكل الغارقة. فقد تساعد دراسة هذه الكائنات العلماء على معرفة المدة التي تحتاجها الكائنات البحرية الثابتة للاستقرار والنمو على الأسطح الجديدة في أعماق المحيط.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحول فيها حمولة مفقودة في البحر إلى فرصة علمية غير متوقعة، في عام 1992، فقدت سفينة شحنة ضخمة تضم نحو 28 ألف لعبة بلاستيكية للاستحمام، بينها البط المطاطي، في المحيط الهادئ. وبدأت الألعاب في الوصول إلى شواطئ ألاسكا، ثم ظهرت لاحقًا في مناطق بعيدة، ما ساعد العلماء على تتبع حركة التيارات البحرية وفهم كيفية انتقال الأشياء عبر المحيطات.





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