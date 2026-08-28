مسميات خادعة يختبئ وراءها السم الأبيض

أوصت مؤسسة «علوم الصحة» الألمانية بإلقاء نظرة فاحصة على قائمة مكونات المواد الغذائية المختلفة قبل الشراء لمعرفة محتوى السكر بها.

وأوضحت المؤسسة أن ملصق المعلومات الغذائية يوضح المحتوى الغذائي للمنتج، مشيرة إلى أن كمية السكر تُدرج كجزء من إجمالي محتوى الكربوهيدرات.

وعادةً ما تشير هذه المعلومات إلى كمية 100 جرام أو 100 ملليلتر. وتعد هذه القيمة بالغة الأهمية لمقارنة المشروبات المختلفة، وليس فقط حجم الحصة المذكور غالباً.

وأضافت المؤسسة أن السكر عادةً ما يختبئ وراء مسميات غير معروفة لدى غالبية الناس، من بينها: السكروز، الجلوكوز أو الدكستروز أو سكر العنب، الفركتوز أو سكر الفاكهة، المالتوز، شراب الجلوكوز والفركتوز، شراب السكر المحول، عصير الفاكهة.