لماذا يُنصح بوضع ورقة A4 في الثلاجة خلال موجات الحر؟

مع اجتياح موجة حر غير مسبوقة أجزاء واسعة من أوروبا والمملكة المتحدة، وانشغال الملايين بطرق التخفيف من آثار درجات الحرارة المرتفعة، برزت نصيحة منزلية بسيطة أثارت اهتمام الكثيرين وهي وضع ورقة بحجم A4 داخل باب الثلاجة.

تبدو الفكرة غريبة للوهلة الأولى، لكنها في الواقع اختبار عملي وسريع يمكن أن يساعد في اكتشاف مشكلة خفية ترفع استهلاك الكهرباء وتؤثر في سلامة الأغذية داخل الثلاجة، خاصة خلال فترات الحر الشديد وفق iflscience.

وتواجه الثلاجات خلال فصل الصيف تحدياً إضافياً يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة المحيطة بها، فعندما ترتفع حرارة المطبخ أو المنزل، يضطر ضاغط التبريد داخل الثلاجة إلى العمل لفترات أطول وبشكل متكرر للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، ويزداد الضغط على الجهاز كلما تم فتح الباب أو إذا كان هناك تسرب للهواء البارد من الداخل.

وتوضح شركات متخصصة في مجال الطاقة أن ارتفاع درجات الحرارة الخارجية يدفع أنظمة التبريد إلى استهلاك المزيد من الكهرباء، وهو ما ينعكس على فاتورة الطاقة ويزيد من احتمالات تعرض الأجهزة القديمة للأعطال.

ويأتي دور اختبار ورقة A4، الذي يوصي به خبراء صيانة الأجهزة المنزلية للتأكد من سلامة الإطار المطاطي المحيط بباب الثلاجة، والمعروف باسم "مانع التسرب".

وتتمثل الطريقة في وضع ورقة بين الباب وإطار الثلاجة ثم إغلاق الباب عليها، بعد ذلك يُحاول المستخدم سحب الورقة للخارج، فإذا شعر بمقاومة واضحة عند السحب، فهذا يعني أن مانع التسرب ما زال يؤدي وظيفته بشكل جيد ويحافظ على إحكام إغلاق الباب.

أما إذا خرجت الورقة بسهولة ومن دون مقاومة تُذكر، فقد يكون ذلك مؤشراً إلى ضعف أو تآكل مانع التسرب، ما يسمح بتسرب الهواء البارد من الداخل ودخول الهواء الساخن من الخارج، وفي هذه الحالة تضطر الثلاجة إلى العمل بشكل أكبر لتعويض فقدان البرودة.

ولا يقتصر تأثير هذه المشكلة على زيادة استهلاك الكهرباء فقط، بل قد يؤدي أيضاً إلى تقلب درجات الحرارة داخل الثلاجة، ما يؤثر في جودة الطعام ويقلل مدة صلاحيته، خصوصاً في الأيام الحارة.

ويرى خبراء الصيانة أن كثيراً من حالات ضعف الإغلاق لا تتطلب استبدال مانع التسرب فوراً، إذ يمكن أن يكون السبب تراكم الأوساخ أو الدهون على الإطار المطاطي أو على حواف الباب.

يُنصح بتنظيف الإطار بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة وماء دافئ مع منظف لطيف، مع التأكد من إزالة أي رواسب قد تمنع الإغلاق المحكم، كما يمكن في بعض الحالات إعادة مرونة الإطار المطاطي إذا أصبح قاسياً مع مرور الوقت، وذلك باستخدام الماء الدافئ أو تسخينه برفق بواسطة مجفف الشعر وفق إرشادات السلامة المناسبة.

وفي ظل موجات الحر المتزايدة التي تشهدها أوروبا خلال السنوات الأخيرة، باتت كفاءة الأجهزة المنزلية عاملاً مهماً ليس فقط لتقليل استهلاك الطاقة، بل أيضاً للحفاظ على سلامة الأغذية وتجنب الأعطال المفاجئة.

ورغم بساطة اختبار ورقة A4، فإنه يوفر على أصحاب المنازل تكاليف إضافية ويمنحهم وسيلة سريعة للتأكد من أن ثلاجتهم ما زالت قادرة على أداء مهمتها الأساسية بكفاءة في أصعب الظروف المناخية.