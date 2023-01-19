جيفنشي تجمع بين سترة البذلة والكنزة ذات غطاء الرأس في أسبوع الموضة بباريس

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألهب ماثيو ويليامز، المدير الإبداعي لجيفنشي، منصة العرض أمس الأربعاء بمجموعة من الإطلالات متعددة الطبقات للرجال تجمع بين سترة البذلة ومن تحتها الكنزة ذات غطاء الرأس والبنطال القصير الفضفاض (برمودا).

ولتعزيز الملمس، دمج مصمم دار الأزياء الفرنسية التي تمتلكها مويت هنسي لوي فيتون (إف.في.إم.إتش) أيضا رقعا ملونة في مجموعته، التي تضمنت معاطف من الفراء بألوان زاهية ومعاطف منفوخة لامعة ونقوشا جلدية غريبة.

أقيم العرض في اليوم الثاني من عروض الأزياء الرجالية ضمن أسبوع الموضة في باريس، والتي تستمر حتى 22 يناير، وتضم علامات تجارية فاخرة، مثل لوي فيتون وديور أوم وإيرميس وميزون ماجيلا.

ومن بين المشاهير الحاضرين، كان نجم موسيقى بوب الكورية تاي يانج، الذي عُين سفيرا لعلامة جيفنشي التجارية أول أمس الثلاثاء، ولوح للجماهير أثناء عبوره الطريق المرصوف بالحجارة للوصول إلى مكان العرض - وهو خيمة أقيمت أمام مجمع إيكول ميليتير الذي يعود للقرن الثامن عشر في وسط باريس.

وتسعى شركات الأزياء الأوروبية للاستفادة من الشعبية العالمية للنجوم الكوريين الجنوبيين مع استهداف المتسوقين الأصغر سنا.