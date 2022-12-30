وفاة مصممة الأزياء البريطانية فيفيان ويستوود عن 81 عاماً

المصدر: د ب أ

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توفيت مصممة الأزياء البريطانية فيفيان ويستوود عن عمر يناهز 81 عاما، حسبما أكد ممثلون عنها.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن المصممة الرائدة صنعت لنفسها اسما على ساحة الأزياء في سبعينيات القرن الماضي، بتصاميمها التي تناسب الجنسين.

وقال ممثلوها إن السيدة فيفيان توفيت يوم الجمعة "بسلام وكانت عائلتها تحيط بها في كلافام بجنوب لندن".

وقال زوجها وشريكها المبدع أندرياس كرونثالر في بيان: "سأظل مع فيفيان بقلبي. لقد كنا نعمل معا حتى النهاية وقد أعطتني الكثير من الأشياء لأستمر فيها. شكرا لك يا حبيبتي".