إستي لودر تشتري دار تصميم الأزياء توم فورد مقابل 2.8 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة صناعة مستحضرات التجميل الأمريكية إستي لودر شراء دار تصميم الأزياء توم فورد مقابل 8ر2 مليار دولار.

وتتوقع إستي لودر تمويل الصفقة نقدا وقروض، مع 300 مليون دولار في صورة أقساط مؤجلة للبائعين تستحق السداد في يوليو 2025.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من العام الماضي.

وفقا لشروط الصفقة سيستمر توم فورد مؤسس شركة توم فورد إنترناشونال ورئيسها التنفيذي في منصبه حتى نهاية 2023، في حين سيستمر دومينيك دو سول رئيس مجلس إدارة توم فورد إنترناشونال كمستشار للشركة خلال نفس الفترة.

وتتوقع إستي لودر أن تقلل الصفقة أرباح مساهميها بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بما بين 05ر0 و15ر0 دولار للسهم الواحدة بسبب النفقات المرتبطة بوقت الصفقة، في حين تتوقع تلاشي تأثيرها على الأرباح خلال العام المالي 2024.

وأشارت إستي لودر إلى أن الصفقة ستمدد وتوسع العلاقات القديمة لشركة توم فورد مع دار الأزياء الإيطالية الفارهة إيرمنيجيلدو زينجا، بما في ذلك رخصة طويلة المدى لحق استغلال ملابس الرجال والنساء والكماليات والملابس الداخلية التي تنتجها زيجنا.