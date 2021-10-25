"نيو يو".. عارضة أزياء صينية من ذوي الاحتياجات الخاصة

المصدر: البيان

جذبت عارضة أزياء مبتورة الساق اهتمام المتابعين في أسبوع الموضة، الذي انتظم مؤخرا بشنغهاي الصينية. وخلال عرضها، الذي دام دقيقة واحدة فوق الركح، تمكنت من شدّ اهتمام المتابعين، ووجد فيديو عرضها تداولا واسعا فور نشره على الانترنت.

وتدعى عارضة الأزياء نيو يو، وهي من مواليد العام 1997. وقد فقدت ساقها اليمنى أثناء زلزال ونتشوان العام 2008، بعد أن دفنت تحت الأنقاض لمدة ثلاثة أيام بلياليها.

وتعمل في الوقت الحالي مصورة وعارضة أزياء بدوام جزئي ومدونة فيديو. ويتابعها حوالي 850 ألف معجب، وفق "شينخوا".

وعلى الرغم من أن نيو يو كانت دائمًا متفائلة ومبتهجة، إلا أنها لا تزال متوترة جدًا بشأن المشاركة في عروض الأزياء. "لقد كان شعورا رائعا حينما جربت عروض الأزياء أول مرة، ووقوفي على خشبة العرض في حدّ ذاته يحطم الأفكار التقليدية عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد نشرت تجربتي على تيك توك وحصلت على تشجيع كبير من المتابعين".

وتقول نيو يو بأنها كادت تفقد حياتها تحت أنقاض زلزال ونتشوان لولا أنقذت في الوقت المناسب. وعلى مر السنوات، كانت دائما محاطة بالحب والعناية من أهلها، ورغم ما سببته الإعاقة لها من أضرار جسدية، إلا أنها كانت دائما تعتقد بأنه يتعين عليها فعل شيء ما. "ربما لا نرى العديد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الشوارع، لكن الأرقام تظهر بأن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في الصين قد بلغ 85 مليون شخص في العام 2020." أريد أن أفعل شيئًا لذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك فتحت حسابا على منصة تيك توك للفيديوهات القصيرة".

تتحدى نيو يو نفسها باستمرار، وتأمل في جلب الشجاعة والقوة للآخرين. وترى بأن الجميع يأتون إلى هذا العالم بنورهم الخاص، عاديون لكنهم فريدون.