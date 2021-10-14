ربط الطبيعة بالفن.. عرض أزياء في حقول القطن

المصدر: البيان

برعاية الاتحاد الوطني الصيني لصناعة القطن (CCIA)، عُقد أول مؤتمر لعطاءات القطن عالي الجودة في حديقة العلوم والتكنولوجيا الزراعية الوطنية في تشانغجي الصينينة، وفي الوقت نفسه، تم تنظيم عرض أزياء غير تقليدي بين ربوع حقول القطن.

وقدم المعرض مجموعة أزياء من المنتجات القطنية الخضراء مثل الملابس النسائية، والرجالية، والأطفال. وإن ربط الطبيعة بالفن، والقطن والأزياء، واستخدام القطن ديكور للعرض، رسم صورة طبيعية غير مسبوقة للجمهور.

يذكر أن منتجات القطن المعروضة هذه المرة مصنوعة من قطن CCIA عالي الجودة بعد الغزل والنسيج والخياطة وعمليات أخرى، وتم عرضها في حقل القطن من خلال عارضات وعارضي الأزياء، ما يدعو إلى مفهوم التعايش بين الإنسان والطبيعة، وبهدف تحفيز البحث والتطوير والزراعة والتنمية الصناعية للقطن عالي الجودة في الصين، وفق صحيفة "الشعب".