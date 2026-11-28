

بين إيقاع الطبول الذي يستدعي ذاكرة البحر والصحراء، وخطوات الشباب التي ترسم ملامح المستقبل على خشبة المسرح، تتجدد حكاية الهوية الإماراتية في مشهد إبداعي نابض بالحياة؛ فالفنون الشعبية، بما تختزنه من حكايات الآباء والأجداد، تتجاوز حدود العرض الفلكلوري إلى كونها تعبيراً حياً عن هوية المجتمع وذاكرته، وتجسيداً لتلاحم العادات والتقاليد مع الأداء الفني الرفيع.



وفي قلب الحراك الثقافي، تبرز الفعاليات والمهرجانات المتخصصة، وفي مقدمتها مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية الذي قدّم، في دورته الثانية خلال 19 – 26 نوفمبر الجاري، منصات استثنائية تعيد إحياء هذا الموروث العريق، وتمنحه مساحة رحبة للتنفس في المشهد الإبداعي المعاصر.

وبينما تتسع دائرة التنافس لتشمل فرقاً ومؤسسات من مختلف إمارات الدولة، يتعاظم الرهان على الجيل الجديد الذي يُنتظر منه أن يتجاوز كونه متلقياً للتراث، ليصبح شريكاً في صونه، ومجدداً لأدواته الأدائية، وحاملاً لأمانته برغم تحديات العصر وتعدد بدائل الترفيه الحديثة.



وعلى هامش فعاليات المهرجان، التقت «البيان» نخبة من الخبراء والفنانين من أعضاء لجنة التحكيم، للوقوف على أبعاد هذه التظاهرة الثقافية، واستشراف سبل ترسيخها في وجدان الشباب وضمان استدامتها، حيث أكد الفنان والباحث في الفنون الشعبية عبيد علي عبدالله، رئيس لجنة تحكيم مهرجان دبي للفنون الشعبية، اهتمام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بصون الموروث الشعبي الذي يمثل إرث الآباء والأجداد ويجسد هوية البلد والوطن، معرباً عن سعادته بمنجزات الدورة الثانية من المهرجان.



وأوضح عبيد علي عبدالله أن الدورة الثانية من المهرجان ركزت بشكل خاص على «فن العيالة» البحرية، مشيراً إلى النقلة النوعية التي شهدتها المسابقة هذا العام؛ إذ انتقلت من نطاق المشاركة على مستوى الإمارة إلى مستوى الدولة، ما أفسح المجال لمشاركة أوسع من الفرق والجمعيات والمؤسسات الخاصة.



وبيّن أن الفنون الشعبية تحتل مكانة محورية بوصفها رمزاً للهوية وثقافة مجتمع متكاملة، تشمل الأزياء والعادات والتقاليد إلى جانب الأداء الحركي والإنشاد والحماس، لافتاً إلى أن عناصر الهوية الوطنية حاضرة في مختلف تفاصيلها، بدءاً من الأزياء وصولاً إلى طقوس تبادل السلام التي تعكس تلاحم العادات والتقاليد مع الأداء الفني.



وأشار إلى أن «فن العيالة»، الذي يؤدى اليوم في الأعراس والمناسبات الوطنية بوصفه فناً رئيساً ورسمياً يمثل الإمارات، يمتلك طقوسه الأدائية الخاصة ذات الطابع الحربي التاريخي التي تجسد حركياً أجواء المعركة والفرح والانتصار، مضيفاً أن هذا الفن يتميز بحضوره المتواصل في مختلف إمارات الدولة في الاحتفالات والمناسبات، مؤكداً خصوصيته الإماراتية التي تجعله يبرز وسط تشابه العادات والأزياء والموروث الخليجي العام.



ونوّه بأن التركيز على فن العيالة لا يحول دون تقديم ألوان شعبية أخرى، حيث شهدت الفعاليات تقديم فن «الأهالة»، مثنياً على أداء المشاركين وطموح اللجنة بأن تشهد الدورتان الثالثة والرابعة مزيداً من التنافس واستقطاب شريحة أوسع من الشباب المهتمين بالتراث، ومبدياً استعداد لجنة التحكيم والخبراء لتقديم الدعم ونقل الخبرات وتدريب الشباب الراغبين في تعلم فن آبائهم وأجدادهم والحفاظ عليه.



امتداد أصيل



من جانبه، أكد علي خميس العشر، خبير التراث الفني في معهد الشارقة للتراث، مدير فرقة «زينة الشارقة» الشعبية، عضو لجنة تحكيم مهرجان دبي للفنون الشعبية، أن دولة الإمارات تزخر بفنون شعبية عريقة راسخة في الهوية المحلية، تتصدرها «العيالة» التي تحظى بتركيز خاص ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب فنون أصيلة أخرى مثل «الأهالة»، و«الليوة»، و«الهبان»، و«المديمة».



وأوضح أن هذه الفنون تمثل امتداداً أصيلاً لتراث الإمارات ومعالمه الثقافية المعروفة، مشيراً إلى أن الحراك الفني في المهرجان يُبرز تنوع الموروث الشعبي وحضوره اللافت في المشهد الثقافي.

وأشاد بجهود الجمعيات والفرق الشعبية العاملة في الميدان، مثمناً ما تبذله من عمل متواصل لتدريب وتعليم الأجيال الصاعدة؛ بما يضمن استمرارية هذه الفنون وعدم توقفها، وبقاءها حية تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل.



جهود وتحديات



وعن التحديات والجهود المبذولة في هذا المجال، أوضح عبدالله سليمان عنبر، عضو مجلس إدارة مسرح الشباب للفنون التابع لهيئة تنمية المجتمع، عضو لجنة تحكيم مهرجان دبي للفنون الشعبية، أن الإقبال على الفنون الشعبية والتراث في الوقت الراهن بات محدوداً مقارنة بالماضي، مشيراً إلى أن استقطاب فئة الشباب لتعلّم التراث الإماراتي يواجه صعوبات ملحوظة في العصر الحالي.



وبيّن عنبر أن صعوبة الوصول إلى الشباب تشمل مختلف عناصر الموروث الشعبي، سواء في الفنون أم الألعاب الشعبية، لافتاً إلى أن الأندية تشهد حضوراً نادراً في هذا الجانب.

وأرجع ذلك إلى تغيّر البدائل المتاحة أمام الجيل الجديد، موضحاً أن الشباب اليوم يجدون أمامهم العديد من خيارات الترفيه المتوافرة، ما يجعل إقبالهم على الحضور والمشاركة أقل مقارنة بالسابق، حيث لم تكن تلك البدائل متاحة بالصورة الحالية، وكان الاعتماد ينصبّ على الجمعيات والمسارح والمراكز المعنية بتعليم التراث.



وأشار إلى الدور الذي يضطلع به مسرح الشباب في تعليم النشء منذ الصغر أسس تراث الإمارات والألعاب الشعبية الإماراتية، مؤكداً أن الجهات المعنية تبذل جهوداً لتقديم هذا التعليم للشباب دون مقابل أو اشتراطات، ومع ذلك يظل استقطاب أعداد كبيرة أمراً صعباً، معرباً في الوقت نفسه عن رضاه بما يتحقق من إقبال ولو بعدد قليل.