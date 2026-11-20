حين تحتفي الإمارات باليوم الوطني لسلطنة عُمان، لا تبدو المناسبة كاحتفال بدولة جارة فحسب، فهناك علاقة يصعب اختصارها في حدود مشتركة أو أرقام للتجارة والاستثمار، تشكلت على امتداد عقود من الجوار والتواصل بين الشعبين، وترسخت بين قيادتي البلدين، حتى أصبحت المناسبات الوطنية مساحة يتشارك فيها الطرفان الاحتفاء بتاريخ طويل ومستقبل تتسع فيه مجالات العمل المشترك عاماً بعد آخر.

ولعل العبارة التي اختارها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تختصر جانباً كبيراً من خصوصية هذه العلاقة، عندما قال عن سلطنة عُمان وشعبها: «عُمان منا ونحن منهم»، وهي كلمات تجد ترجمتها كل عام في مشاهد الاحتفاء بالمناسبة العُمانية داخل الإمارات، من المعالم التي تتزين بألوان العلم العُماني إلى رسائل التهنئة والفعاليات والاستقبال الذي يحظى به القادمون من السلطنة عبر المنافذ الحدودية.

وراء هذه المشاهد حكاية أقدم بكثير من الاحتفالات التي نراها اليوم، إذ تستند العلاقات الإماراتية العُمانية إلى امتداد اجتماعي وثقافي وإنساني جمع سكان المنطقة منذ زمن، وساعدت الجغرافيا على إبقاء هذا التقارب حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية، فيما تشير المادة الخاصة بالمناسبة إلى ما يجمع الشعبين من إرث حضاري وثقافي يظهر في العادات والتقاليد والفنون والآداب، وهي عناصر جعلت العلاقة الشعبية تسير بالتوازي مع تطور العلاقات الرسمية بين الدولتين.

ومع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت هذه الروابط تأخذ شكلاً مؤسسياً متنامياً، وكان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والسلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، دور محوري في ترسيخ العلاقات بين البلدين ووضع أسس التعاون الذي استمر وتوسع في العقود التالية، وهو ما ظهر في سلسلة من الزيارات واللقاءات التي دفعت بالعلاقة من روابط الجوار الطبيعية إلى تعاون منظم يشمل ملفات متعددة.

ومن المحطات البارزة في ذلك المسار زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى سلطنة عُمان عام 1991، التي أعقبها تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لتصبح العلاقات أكثر ارتباطاً بآليات واضحة للعمل والتنسيق المشترك، وفي السنوات التالية توسعت مجالات التعاون تدريجياً، بينما بقي البعد الشعبي والاجتماعي حاضراً كأحد العناصر التي تميز العلاقة الإماراتية العُمانية.

واليوم، تستمر العلاقة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في مرحلة أصبحت فيها الروابط التاريخية قاعدة لمجالات تعاون أكثر اتساعاً، فقد شكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى السلطنة في سبتمبر 2022 محطة بارزة شهدت توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت الاقتصاد والتعليم والثقافة والسياسة والأمن وغيرها من المجالات.

وبعد أقل من عامين، حملت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات في أبريل 2024 دفعة أخرى للعلاقات، مع اتفاقيات ومشاريع امتدت إلى الاستثمار والطاقة المتجددة والسكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم، وهي مجالات تكشف كيف اتسعت الشراكة من العلاقة التقليدية بين دولتين جارتين إلى عمل مشترك يتجه نحو القطاعات التي ستشكل اقتصادات المستقبل.

وتواصل هذا التقارب مع الزيارة الأخوية للسلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات في أغسطس 2026، حيث تناولت المباحثات العلاقات الأخوية ومسارات التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية، والفرص المتاحة لمواصلة تطويرها بما يخدم تطلعات البلدين وشعبيهما.

وهكذا انتقلت العلاقة من جيل إلى آخر من دون أن تفقد الأساس الذي قامت عليه، فيما تغير حجم التعاون والأدوات التي تعبر عنه، فمن التواصل الاجتماعي والجغرافي بين شعبين متجاورين، إلى لجنة عليا مشتركة واتفاقيات ومشروعات اقتصادية وسكك حديدية واستثمارات تربط مصالح البلدين بصورة أكبر، بقيت الفكرة واحدة، أن ما يجمع الإمارات وعُمان أوسع من مناسبة عابرة أو ملف تعاون واحد.

وتظهر هذه الخصوصية بوضوح في الإمارات مع حلول اليوم الوطني العُماني، حين تتزين معالم في الدولة بألوان العلم العُماني، وتحضر رسائل التهنئة في الشوارع والمراكز التجارية، وتقام فعاليات مرتبطة بالمناسبة، فيما يشهد استقبال الزوار العُمانيين عبر المنافذ الحدودية مظاهر للاحتفاء والترحيب، لتخرج المناسبة من إطارها الرسمي إلى مساحة يشارك فيها الناس أنفسهم.

لهذا ربما لا تحتاج العلاقة الإماراتية العُمانية إلى كثير من العبارات لوصفها، فبين جيل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والسلطان هيثم بن طارق، تغيرت الأرقام وكبرت المشاريع واتسعت ميادين التعاون، فيما بقيت روابط القرب بين الشعبين حاضرة، وفي اليوم الوطني العُماني تختصر عبارة «عُمان منا ونحن منهم» قصة علاقة بدأت من الجغرافيا والإنسان، ومضت عبر الأجيال لتصبح شراكة تتطلع اليوم إلى المستقبل.